Самарская область укрепляет промышленное сотрудничество с белорусскими партнерами в автокомпонентной отрасли

Самарская область продолжает развивать деловые связи с республикой Беларусь. В Тольятти на территории технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в рамках "Дня поставщика" прошла встреча представителей автокомпонентной отрасли с белорусским автопроизводителем СЗАО "БЕЛДЖИ".

Мероприятие, организованное ассоциацией предприятий машиностроения "Кластер автомобильной промышленности" при поддержке министерства промышленности и торговли РФ и Самарской области, стало значимой площадкой для развития кооперационных связей и локализации производства автокомпонентов.

В деловой встрече приняли участие предприятия из Самарской, Нижегородской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской, Ярославской, Рязанской, Ульяновской, Челябинской областей, Татарстана, Башкортостана и Удмуртской республики. Участники обсудили перспективы сотрудничества с СЗАО "БЕЛДЖИ" и возможности наращивания поставок комплектующих для белорусского автопроизводителя.

О мерах поддержки предприятий автокомпонентной отрасли в Самарской области рассказал министр промышленности и торговли региона Денис Гурков. Так, с 2022 по 2025 г. Государственный фонд развития промышленности Самарской области (ГФРП СО) профинансировал девять инвестиционных проектов отрасли на сумму около 200 млн рублей. Федеральный фонд развития промышленности поддержал семь автокомпонентных предприятий на 2,7 млрд руб., из них более 797 млн — в 2025 году.

Дополнительным инструментом поддержки являются гранты на погашение процентов по займам ГФРП СО: в 2022 г. их получили девять предприятий на общую сумму более 30 млн рублей.

Кроме того, предприятия автокомпонентной отрасли активно участвуют в федеральном проекте "Производительность труда", являющегося частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Участие в проекте позволяет компаниям добиться реальных изменений без значительных капитальных вложений. В Самарской области в проекте участвуют более 200 предприятий, 48 из них работают в отрасли автомобильной промышленности. Обучение прошли свыше 3400 специалистов. Средний рост производительности в регионе составил 30%.

"Автопром — один из ключевых секторов экономики Самарской области. Губернатор и правительство Самарской области его развитию особое внимание. Наша задача — не только помочь предприятиям выстоять в нынешней ситуации, но и создать новые возможности для развития и расширения рынков сбыта. Именно поэтому мы активно поддерживаем инициативы, направленные на локализацию производства автокомпонентов и налаживание тесных связей между производителями из разных регионов, а также с партнерами из республики Беларусь", — отметил Денис Гурков.

В июле делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым посетила Минск, где глава региона встретился с президентом Республики Александром Лукашенко. Губернатор подчеркнул, что в вопросах экономического сотрудничества взаимодействие с Республикой Беларусь всегда было на первом месте. "Это тот стратегический вектор, который определяет наш президент Владимир Владимирович Путин вместе с вами. И мы очень внимательно следим за повесткой Союзного государства, для нас очень важно, чтобы Самара, которая является одним из самых индустриальных регионов РФ, была в этой повестке, видела себя там и соответствовала ей. Те предложения, с которыми мы сегодня приехали, исходят из повестки Союзного государства на 100%", — сказал Вячеслав Федорищев.

В рамках поездки делегация Самарской области посетила завод "БЕЛДЖИ". Также глава региона на встрече с Александром Лукашенко договорился о расширении взаимодействия по ряду направлений: локализация производства автокомпонентов, увеличение объемов поставок белорусской техники, совместные образовательные программы, научные проекты и сотрудничество в сфере туризма.