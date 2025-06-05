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КАМАЗ: новое поколение техники с высокопрочными сталями POWERS на выставке COMvex 2025

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На крупнейшей российской выставке коммерческого транспорта COMvex КАМАЗ совместно с компанией "Северсталь" представил новые модели техники, созданные с применением высокопрочных марок стали POWERS. Это стало ярким примером эффективного технологического партнерства и демонстрацией успехов в импортозамещении и развитии отечественного машиностроения.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

В центре внимания участников выставки COMvex оказался тяжёлый самосвал КАМАЗ-65951 нового поколения К5, который уже активно применяется в дорожном и гражданском строительстве, а также на промышленных площадках. Благодаря усиленной раме и ведущим мостам, рассчитанным на значительные нагрузки, машина способна перевозить до 32,5 тонн сыпучих материалов. Для повышения износостойкости днище кузова было выполнено из стали Powerhard 450, обладающей вдвое большей устойчивостью к истиранию по сравнению с обычными марками и высоким пределом текучести (>1050 МПа), что особенно актуально при работе с нерудными и с абразивными материалами. Обновлённая кабина на четырёхточечной пружинной подвеске, современная мультимедийная система и эргономичное рабочее место обеспечивают повышенный комфорт и безопасность водителя в любых условиях эксплуатации.

В составе выставочной экспозиции также был представлен седельный тягач КАМАЗ-65659 с полуприцепом НЕФАЗ-9509 — современный универсальный автопоезд для перевозки тяжёлых и сыпучих грузов. Его отличают мощный шестицилиндровый двигатель КАМАЗ Р6 мощностью 482 л. с., автоматизированная коробка передач Fast Gear и усиленная рама из ферритной стали класса прочности 600 производства "Северстали". Такое сочетание гарантирует уверенную тягу, надёжность и длительный срок службы даже при полной загрузке. Полуприцеп НЕФАЗ-9509 оснащён конструкцией из проката с улучшенной плоскостностью Steelazer, что гарантирует точность заготовок при термической резке и сохранение необходимой геометрии. С грузоподъемностью свыше 34 тонн и объёмом кузова 30 кубометров он занимает лидирующие позиции по соотношению цены и эффективности на рынке. Благодаря своим техническим характеристикам и надёжности такой автопоезд особенно востребован у строителей и перевозчиков, которым важно сочетание грузоподъёмности, ремонтопригодности и адаптации к российским условиям.

"Грузовики КАМАЗ работают в самых разных климатических, эксплуатационных и технологических условиях, поэтому в своих автомобилях мы используем только лучшие комплектующие, которые обеспечивают качество и эффективную работу техники у наших потребителей. Одним из таких элементов является металл от "Северстали", в частности, высокопрочные стали POWERS и Steelazer", — отметил директор по продуктовой политике ПАО "КАМАЗ" Рустем Гафаров.

"Совместная работа "Северстали" и КАМАЗа — это пример того, как объединение усилий и экспертизы позволяет создавать технику, отвечающую самым современным требованиям отрасли. Использование сталей POWERS и Steelazer открывает новые возможности для повышения надежности, эффективности и долговечности продукции, способствуя развитию российского машиностроения и успешной реализации сложных проектов" — отметил Георгий Аргунов, директор по работе с машиностроительными компаниями "Северстали".

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2024 году было произведено 10,4 млн тонн стали.

Сообщество "Вместе" от "Северстали" — это экспертная экосистема для обмена знаниями и совместного развития клиентов и партнеров в металлургии, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях. Сообщество объединяет портал, Telegram-канал, группу в VK и канал на Rutube, предлагая актуальные отраслевые новости, аналитику, кейсы и бесплатное обучение для повышения профессиональных компетенций и личностного роста.

Гид потребителя

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я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

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Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

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