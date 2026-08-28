Возвращение легенды: открыт первый в регионе дилерский центр VOLGA

Новую главу российского автопрома начали писать бренд VOLGA и ГК «АсАвто», дав старт работе первого в Самарской области дилерского центра VOLGA. Компании объединяет философия, нацеленная на формирование новой культуры взаимоотношений с потребителем, основанной на доверии. Торжественное открытие дилерского центра прошло в Самаре 27 августа в формате экспертной презентации. Будущим автовладельцам продемонстрировали модельную линейку бренда: седан бизнес-класса VOLGA C50, среднеразмерный кроссовер VOLGA K40 и флагманский кроссовер VOLGA K50.

Качество и сервис от экспертов рынка

Открытие дилерского центра VOLGA стало стратегически важным событием для регионального рынка авторитейла.

Группа компаний "АсАвто" первой получила здесь официальное дилерство VOLGA. Это результат большой работы команды ГК, закрепившейся за "АсАвто" надежной репутации и доверия со стороны производителя. За 16 лет работы компания последовательно формировала портфель более чем из 10-ти брендов, и новый российский бренд VOLGA органично вписывается в эту стратегию. Поскольку VOLGA — это, прежде всего, современный продукт с инженерными решениями мирового уровня.

Покупка нового автомобиля — дело непростое. Потребителю нужно сориентироваться в ситуации на рынке, а она за последние несколько лет кардинально изменилась: появились новые бренды, новые технологии. Кроме того, необходимо не просто выбрать понравившуюся машину, но и сдать свой старый автомобиль по трейд-ин, приобрести услуги автокредитования, страхования, пакет дополнительных опций.

"Наша задача сделать так, чтобы для потребителя всё это не стало сложной историей, которую он не понимает и боится. Мы стремимся к тому, чтобы весь наш продукт в совокупности для покупателя был максимально прозрачным. И работаем над формированием новой культуры взаимоотношений производителя, дилера и потребителя", — отметила на пресс-конференции, предшествующей торжественному открытию, генеральный директор ГК "АсАвто" Евгения Алексеева.

Жители Самарской области одними из первых в стране получили полноценный официальный сервис VOLGA от "АсАвто": продажи, гарантийное обслуживание, экспертизу, — всё в одном месте.

Новая история бренда

"АсАвто" сегодня активно формирует дилерский портфель с локализованными марками. Это дает преимущество по ценообразованию, что особенно ценит потребитель наравне с технологиями, безопасностью, комфортом, стоимостью владения и качеством сервиса. На эти запросы максимально отвечает бренд VOLGA, добавляя к ним осмысление российской идентичности и понимание своего покупателя, его дорог, климата, образа жизни и ожиданий от автомобиля.

"Мы осознаем, насколько сильный эмоциональный и исторический капитал связан с именем VOLGA. Поэтому для нас принципиально важно не эксплуатировать прошлое, а создавать новую историю бренда. Новая VOLGA — это самостоятельный современный автомобильный проект. Мы сохраняем узнаваемость имени, но наполняем его совершенно новым содержанием", — пояснил начальник управления дирекции стратегии и бренда VOLGA Сергей Козлов.

Сегодня VOLGA — это полноценная модельная стратегия, которая закрывает разные задачи использования автомобиля. В линейке представлены седан бизнес-класса VOLGA C50; среднеразмерный кроссовер VOLGA K40; флагманский кроссовер VOLGA K50. Все они производятся на заводе в Нижнем Новгороде.

"В Самарской области — одном из ключевых автомобильных регионов России — сильная автомобильная культура, высокий уровень экспертизы и очень требовательный покупатель. Поэтому у бренда VOLGA есть все перспективы, чтобы стать одним из ключевых игроков на местном рынке", — добавил Сергей Козлов.

Он также рассказал, что бренд уже локализовал производство шин, дисков и аккумуляторов. На очереди — до конца 2026 года — сварка и окраска. "Следующие — трансмиссия и силовой агрегат — достаточно сложные в техническом исполнении элементы, которые не все автопроизводители в текущих условиях могут реализовать. Но у нас есть это в планах, мы над этой задачей работаем параллельно с обновлением модельного ряда. В ближайшие годы вы увидите VOLGA в новой стилистике и новом прочтении", — заверил Сергей Козлов.

Модели под разные сценарии жизни

Больше половины пришедших на презентацию клиентов дилерского центра были семьи с детьми. Их интерес понятен: бренд представил автомобили, ориентированные в том числе как раз на эту категорию автолюбителей.

VOLGA K50 — премиальный полноприводный кроссовер для больших семейных путешествий и ежедневных поездок c высоким уровнем комфорта. Автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 2 л (238 л. с.) в паре с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разогнаться на нем до 100 км/ч можно за 7,7–8,2 секунды.

В автомобиле — вместительный салон с плотной, но удобной посадкой. На заднем ряду достаточно места для троих взрослых пассажиров или установки двух детских кресел. Комфорт в дальних поездках обеспечивают задний подлокотник с подстаканниками, подогрев задних сидений, а также возможность регулировки спинки заднего дивана.

VOLGA K40 — среднеразмерный кроссовер C-класса, позиционируется как наиболее доступная модель в возрожденном семействе VOLGA. Машина выпускается в переднеприводной и полноприводной версиях с разными типами трансмиссии. В первом случае это 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л. с. и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Разгон до 100 км/ч занимает 9,2 секунды.

Во втором случае на автомобиль устанавливается турбомотор объемом 2 л (200 л. с.) и 8-ступенчатый гидромеханический автомат. Машина разгоняется до 100 км/ч за 8,6 секунды.

VOLGA K40 ориентирован на покупателей, которым нужен просторный семейный автомобиль с высокой посадкой и отличной геометрической проходимостью.

VOLGA C50 позиционируется как седан бизнес-класса, но отлично справляется с ролью основного семейного автомобиля для дальних поездок. Огромный багажник объемом около 500 л и возможность складывания спинок заднего ряда позволяют перевозить крупногабаритные вещи. Высокий уровень безопасности (современные ассистенты водителя, крепкий кузов) делает его подходящим выбором для перевозки детей.

И, конечно, VOLGA C50 — это просторная модель для корпоративных парков и такси класса "Бизнес". Длина кузова седана в 4,9 м и строгий дизайн обеспечивают представительский вид автомобиля.

Колесная база в 2800 мм создает большой запас пространства для ног задних пассажиров. Качественная отделка салона (экокожа, мягкий пластик) выдерживает интенсивную эксплуатацию. Просторный задний диван с широким подлокотником позволяет комфортно работать с ноутбуком или проводить оперативные совещания в пути.

Под капотом VOLGA C50 установлен двигатель объемом 2 л с турбонаддувом. В зависимости от версии настройки его мощность составляет от 150 до 200 л. с. В паре с обоими моторами работает семиступенчатая роботизированная коробка передач. Разгон до 100 км/ч — от 7,1 секунды до 9,8 секунды.

Гостям презентации о машинах рассказала целая команда экспертов, включая представителя бренда, директора и руководителя отдела продаж дилерского центра. А будущие покупатели смогли сразу задать все интересующие их вопросы и получить самые честные ответы. Этот формат мероприятий "АсАвто" практикует, чтобы наладить прямую коммуникацию с потребителем, который таким образом может получить действительно полезную для него информацию и познакомиться сразу со всей командой дилерского центра.