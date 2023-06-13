Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

Новосибирский холдинг Rossko стал официальным владельцем самарского ООО "ЛН Дистрибьюция", специализирующегося на производстве автозапчастей под брендом SUFIX, сообщает "Самарское обозрение".
ООО "ЛН Дистрибьюция" (ЛНД) зарегистрировано в Самаре в 2014 году. Компания специализируется на производстве и продаже автозапчастей под брендом SUFIX. Согласно сведениям сайта компании, "SUFIX - российский бренд автомобильных запасных частей и расходных материалов для станций технического обслуживания. Он создан для обеспечения максимального импортозамещения западных марок за счет производства комплектующих в России или дружественных странах". Головной офис и производственная площадка "ЛН Дистрибьюции" находятся в Самаре.
Как отмечает "СО", вывод на рынок новой линейки запчастей SUFIX положительно сказался на финансовых показателях самарской компании. Ее выручка в прошлом году выросла более чем вдвое и составила около 14 млрд рублей. При этом ЛНД стала менее доходной - прибыль компании ограничилась лишь 80 млн рублей. Рекордным для компании оказался и размер обязательств. Только краткосрочные долги ЛНД превысили отметку в 5 млрд рублей.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", до последнего времени единоличным собственником ЛНД числилась Наталья Лаврикова. Никаким другим бизнесом она не владеет.
"В 2023 г. "ЛН Дистрибьюция" сменила хозяина. Если верить информации системы "СПАРК-Интерфакс", 100% долей самарской компании теперь принадлежат новосибирскому ООО "Росско-К". Компания выступает головной структурой группы "Росско" известного новосибирского бизнесмена Сергея Кизиева. Фактически при отсутствии выручки "Росско-К" задекларировала в 2022 г. прибыль в размере более 1,2 млрд рублей. Владельцем "Росско-К" выступает сам Кизиев", - пишет "Самарское обозрение".
Группа "Росско" специализируется на торговле автозапчастями и продвижении федеральной сети автосервисов Fit Service. Выручка крупнейшего трейдера холдинга, ООО "Гринлайт", в прошлом году составила около 47 млрд руб., а прибыль - 2,5 млрд рублей.
По информации официального сайта "Росско", "группа является ведущим дистрибьютором автозапчастей в России с широким региональным охватом. Компания Rossko с 2003 г. входит в состав GROUPAUTO RUSSIA - национальной ассоциации, объединяющей ведущих российских поставщиков запасных частей для легкового и грузового транспорта.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.