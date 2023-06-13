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Автопром Машиностроение

Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Новосибирский холдинг Rossko стал официальным владельцем самарского ООО "ЛН Дистрибьюция", специализирующегося на производстве автозапчастей под брендом SUFIX, сообщает "Самарское обозрение".

ООО "ЛН Дистрибьюция" (ЛНД) зарегистрировано в Самаре в 2014 году. Компания специализируется на производстве и продаже автозапчастей под брендом SUFIX. Согласно сведениям сайта компании, "SUFIX - российский бренд автомобильных запасных частей и расходных материалов для станций технического обслуживания. Он создан для обеспечения максимального импортозамещения западных марок за счет производства комплектующих в России или дружественных странах". Головной офис и производственная площадка "ЛН Дистрибьюции" находятся в Самаре.

Как отмечает "СО", вывод на рынок новой линейки запчастей SUFIX положительно сказался на финансовых показателях самарской компании. Ее выручка в прошлом году выросла более чем вдвое и составила около 14 млрд рублей. При этом ЛНД стала менее доходной - прибыль компании ограничилась лишь 80 млн рублей. Рекордным для компании оказался и размер обязательств. Только краткосрочные долги ЛНД превысили отметку в 5 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", до последнего времени единоличным собственником ЛНД числилась Наталья Лаврикова. Никаким другим бизнесом она не владеет.

"В 2023 г. "ЛН Дистрибьюция" сменила хозяина. Если верить информации системы "СПАРК-Интерфакс", 100% долей самарской компании теперь принадлежат новосибирскому ООО "Росско-К". Компания выступает головной структурой группы "Росско" известного новосибирского бизнесмена Сергея Кизиева. Фактически при отсутствии выручки "Росско-К" задекларировала в 2022 г. прибыль в размере более 1,2 млрд рублей. Владельцем "Росско-К" выступает сам Кизиев", - пишет "Самарское обозрение".

Группа "Росско" специализируется на торговле автозапчастями и продвижении федеральной сети автосервисов Fit Service. Выручка крупнейшего трейдера холдинга, ООО "Гринлайт", в прошлом году составила около 47 млрд руб., а прибыль - 2,5 млрд рублей.

По информации официального сайта "Росско", "группа является ведущим дистрибьютором автозапчастей в России с широким региональным охватом. Компания Rossko с 2003 г. входит в состав GROUPAUTO RUSSIA - национальной ассоциации, объединяющей ведущих российских поставщиков запасных частей для легкового и грузового транспорта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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