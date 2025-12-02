16+
"Северсталь" и "НовосибАРЗ" представили кузов для карьерного самосвала и полуприцеп-автовоз

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Северсталь" и "НовосибАРЗ" провели презентацию очередной модели кузова для карьерного самосвала, а также полуприцеп-автовоз. Обе новинки созданы с использованием высокопрочных сталей линейки POWERS, призванных повышать конкурентоспособность российской техники.

Облегченный кузов для карьерного самосвала был спроектирован экспертами "Северсталь Инжиниринг" и изготовлен на площадке "НовосибАРЗ". Для производства была применена комбинация высокопрочных сталей POWERS — холодноформуемой Powerform, толстолистовой конструкционной Powerweld и износостойкой Powerhard, что позволило при сохранении прочностных характеристик снизить металлоёмкость изделия почти на 20%, а также увеличить грузоподъемность, полезный объём и ресурс работы кузова в условиях интенсивных ударных и абразивных нагрузок. Новый кузов будет поставлен золотодобывающей компании Nordgold и использован для работы на рудниках

"Для нас важно, чтобы наши решения помогали клиентам зарабатывать больше на каждой тонне перевезенной породы, — отметил Петр Мишнев, директор "Северсталь Инжиниринг". — Наши компетенции в инжиниринге и пул надежных партнеров позволяют реализовывать проекты любой сложности и создавать надежные и долговечные готовые изделия для горнодобывающих компаний, которые помогают им повышать операционную эффективность".

"Северсталь" также поставила высокопрочные стали для производства облегченного полуприцепа-автовоза модели 98135B, спроектированного и изготовленного "НовосибАРЗ". "Это не просто техника — это еще один шаг на пути к развитию технологического суверенитета страны" — подчеркнул генеральный директор завода "НовосибАРЗ" Вадим Ананченко.

Конструкция полуприцепа разработана с учётом требований российского рынка и ориентирована на перевозку до 8 автомобилей, включая тяжёлые кроссоверы. Несущие элементы рамы выполнены из высокопрочной холодноформуемой стали Powerform 700. Выбор инженеров-конструкторов позволил снизить вес конструкции и одновременно увеличить полезную нагрузку. Вся металлоконструкция подвергнута горячему цинкованию, которое обеспечивает защиту от коррозии и долговечность в суровых климатических условиях и на дорогах любой сложности.

"Эти проекты отражают стратегический курс "Северстали" на развитие решений для горнодобывающей и транспортной отраслей. Мы считаем своей важнейшей задачей помощь отечественным производителям в создании конкурентоспособной продукции и укреплении их позиций на рынке", — отметил Георгий Аргунов, директор по работе с машиностроительными компаниями "Северстали".

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2024 году было произведено 10,4 млн тонн стали.

Сообщество "Вместе" от "Северстали" — это экспертная экосистема для обмена знаниями и совместного развития клиентов и партнеров в металлургии, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях. Сообщество объединяет портал, Telegram-канал, группу в VK и канал на Rutube, предлагая актуальные отраслевые новости, аналитику, кейсы и бесплатное обучение для повышения профессиональных компетенций и личностного роста.

