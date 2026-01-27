16+
Машиностроение Экономика и бизнес

Авито Спецтехника обозначила ключевые тенденции на рынке сельхозтехники на AGRAVIA-2026

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На рынке сельхозтехники с наработкой самыми востребованными стали трактора, мини-трактора и комбайны. Авито Спецтехника провела экспертную сессию "Как рынок сельхозтехники перестраивается под новую экономику", посвященную изменениям в отрасли в соответствии с современными экономическими реалиями. Коммерческий директор Авито Спецтехники Андрей Горн представил обзор ключевых тенденций второй половины 2025 года. Сессия прошла в рамках международной выставки AGRAVIA.

Одно из ключевых событий для агрокомплекса России, ЕАЭС и стран СНГ прошло 21–23 января в Москве. Мероприятие стало площадкой для обсуждения технологий, способных усилить позиции аграрных предприятий и переработчиков сырья. Эксперты платформы Авито Спецтехника и ключевые представители отрасли, включая Минпромторг России, представили анализ текущего состояния и перспектив рынка сельхозмашин.

По данным платформы, доля тракторов в предложении составила 41,2%, мини-тракторов — 9,2%, а комбайнов — 8,9%. Среди тракторов с наработкой больше всего интереса пользователи проявляли к технике марок МТЗ (Беларус), ЛТЗ и ВТЗ. Доля МТЗ (Беларус) в предложении составила 43,3% (среди всех тракторов), ЛТЗ — 9,9%, ВТЗ — 8,6%. В сегменте мини-тракторов наиболее востребованной была спецтехника марок МТЗ (Беларус), Kubota и YANMAR. Больше всего объявлений о продаже пришлось на мини-трактора МТЗ (Беларус) (16,6% в своей категории), доля техники Kubota и YANMAR составила по 11%. Самыми востребованными комбайнами оказались модели марок "Ростсельмаш", "Енисей" и Claas. На долю такой спецтехники от "Ростсельмаш" пришлось 38,6% всех комбайнов, "Енисей" — 8,9%, а Claas — 8%.

В сегменте новой техники в топ-3 наиболее востребованных машин вошли мини-тракторы, косилки и тракторы. По числу объявлений во второй половине 2025 года лидировали трактора (23,7%), мини-трактора (11,9%) и косилки (6,4%).

Среди мини-тракторов больше всего внимания пользователей платформы привлекли машины "Русич", XINGTAI и "УРАЛЕЦ". Самое большое количество объявлений пришлось на мини-трактора брендов Lovol (19,6% среди предложений с новыми мини-тракторами), SOLIS (12,1%) и Foton Lovol (10,2%). В категории косилок наибольшим интересом пользовалась техника Lisicki, Wirax и Weifang. По доле в предложении лидировала продукция эти же марок: на технику Lisicki пришлось 17,3% от всех вариантов косилок. Доля Wirax составила 13,6%, а Weifang — 9,3%. Среди тракторов наиболее востребованными оказалась техника МТЗ (Беларус), Lovol и Scout. По доле в предложении лидировали тракторы МТЗ (Беларус) (21,7%), Scout (11,5%) и Zauberg (9,2%).

сли 2024 год стал для отрасли рекордным за счет накопленного спроса и доступного финансирования, то в 2025-м ситуация изменилась. Рост был заметен только после сентября: он связан с запуском новых программ Минпромторга России и субсидированных лизинговых ставок, в том числе через ДОМ.РФ и других участников рынка. Во многом именно благодаря этим инициативам российским производителям удалось удержать лидирующие позиции в отдельных сегментах техники. В ближайшее время рынок сельхозтехники будут определять три основных фактора: ключевая ставка, дефицит кадров и импортозамещение. В этих условиях главная задача для продавцов — не ждать возвращения прежних объемов трафика, а максимально эффективно работать с существующими клиентами, повышая конверсию за счет качества обработки запросов", — отметил Андрей Горн, коммерческий директор Авито Спецтехники.

Во время дискуссии эксперты рынка также затронули такие важные вопросы, как адаптация мер государственной поддержки под новые экономические реалии и развитие роботизации в агропромышленном комплексе.

"Мы видим, что оживление на рынке пошло, и действительно связываем это, прежде всего, с теми программами, которые мы запустили летом совместно с ДОМ.РФ и Росагролизинг, когда адаптировали ключевую ставку лизинга под те условия, которые сейчас на рынке сложены. Последние месяцы прошлого года уже выигрывали по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Надеемся сохранить этот тренд и на весь 2026 год", — отметил заместитель начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Илья Орсик.

Он также отметил, что в 2025 году в ключевых программах господдержки акцент был сделан на стимулирование спроса на прицепную и навесную технику: пресс-подборщики, косилки, машины для внесения удобрений, а также узкоспециализированное оборудование для садоводства и овощеводства.

Тема роботизации сельского хозяйства отмечена Минпромторгом России как неотъемлемая часть будущего технологического суверенитета страны. По указу президента РФ к 2030 году парк промышленных роботов в России должен увеличиться в 10 раз. В рамках федерального проекта по развитию средств производства и автоматизации Минпромторг России предлагает комплекс мер поддержки, в том числе — 50-процентную скидку на приобретение российских роботов из реестра ГИСП.

В Минпромторге России подчеркнули, что максимальная эффективность от роботизации достигается преимущественно при массовом или повторяющемся производстве, а также при выполнении рутинных операций. В сельском хозяйстве потенциал видят в таких решениях, как роботы-дояры, автоматизированные паллетайзеры, мобильные системы для перемещения кормов и ухода за животными, а также автономные сельхозмашины — например, отечественный томатоуборочный робот на базе ИИ, который уже находится на стадии подготовки к серийному выпуску.

