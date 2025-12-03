Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта

Два самарских предприятия - производители маломерных судов "ВИКТОРИ БОАТС" и "А2" - успешно завершили первый этап реализации федерального проекта "Производительность труда". Благодаря поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) предприятия увеличили эффективность производства, что позволит ускорить выпуск востребованной продукции для рыболовства, туризма и отдыха, способствуя импортозамещению в стратегически важной отрасли.
ООО "ВИКТОРИ БОАТС" выпускает маломерные суда комбинированной серии (алюминий/стеклопластик) под брендом VICTORY. Среди ключевых моделей — комфортабельные катера для семейного отдыха и путешествий и открытые лодки для рыбалки. Предприятие осуществляет полный цикл производства — от раскроя металла до сборки готового изделия.
ООО "А2" производит алюминиевые катера длиной от четырех до 12 метров под брендом VICTORY. Продукция предприятия пользуется спросом как у частных владельцев, так и у организаций, работающих на водном транспорте.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что повышение производительности труда - одна из ключевых задач для реального сектора экономики. Он поручил привлечь к участию в профильном нацпроекте большее количество промышленных предприятий области.
Успехи самарских предприятий внесли вклад в общий результат региона: по итогам 2024 года Самарская область заняла второе место в общероссийском рейтинге реализации федерального проекта "Производительность труда". Экономический эффект от реализованных мероприятий федпроекта составил 2,8 млрд рублей.
Переход на конвейерный тип сборки с распределением модельного ряда по потокам, внедрение системы управления запасами, а также организация рабочих мест по принципам 5С помогли компании "ВИКТОРИ БОАТС":
- сократить время производства на 15,7%,
- снизить незавершенное производство на 6,7%,
- увеличить выработку на 16,9%.
Внедрение инструментов бережливого производства в компании "А2" способствовали:
- снижению времени протекания процесса на 23,7%,
- сокращению незавершенного производства на 12,5%,
- увеличению выработки на 65,8%.
Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул: "Рост производительности труда на этих предприятиях напрямую влияет на доступность их продукции для самарцев и жителей других регионов. Внедрение передовых методик бережливого производства позволит региону выйти на новый уровень эффективности и конкурентоспособности".
"Участие в федеральной программе - это для нашей компании стратегический шаг. Благодаря экспертной поддержке и обучению мы сможем не только оптимизировать существующие процессы, но и заложить основу для долгосрочного роста", - прокомментировал генеральный директор компании "А2" Александр Лукьянов.
Оба предприятия продолжают работу в рамках федерального проекта, планируя распространить успешные практики на другие участки производства.
Федеральный проект "Производительность труда" реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Узнать подробности и присоединиться к проекту можно на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф
Последние комментарии
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.