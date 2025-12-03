16+
Машиностроение Экономика и бизнес

Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Два самарских предприятия - производители маломерных судов "ВИКТОРИ БОАТС" и "А2" - успешно завершили первый этап реализации федерального проекта "Производительность труда". Благодаря поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) предприятия увеличили эффективность производства, что позволит ускорить выпуск востребованной продукции для рыболовства, туризма и отдыха, способствуя импортозамещению в стратегически важной отрасли.

Фото: ООО "Виктори боатс"

ООО "ВИКТОРИ БОАТС" выпускает маломерные суда комбинированной серии (алюминий/стеклопластик) под брендом VICTORY. Среди ключевых моделей — комфортабельные катера для семейного отдыха и путешествий и открытые лодки для рыбалки. Предприятие осуществляет полный цикл производства — от раскроя металла до сборки готового изделия.

ООО "А2" производит алюминиевые катера длиной от четырех до 12 метров под брендом VICTORY. Продукция предприятия пользуется спросом как у частных владельцев, так и у организаций, работающих на водном транспорте.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что повышение производительности труда - одна из ключевых задач для реального сектора экономики. Он поручил привлечь к участию в профильном нацпроекте большее количество промышленных предприятий области.

Успехи самарских предприятий внесли вклад в общий результат региона: по итогам 2024 года Самарская область заняла второе место в общероссийском рейтинге реализации федерального проекта "Производительность труда". Экономический эффект от реализованных мероприятий федпроекта составил 2,8 млрд рублей.

Переход на конвейерный тип сборки с распределением модельного ряда по потокам, внедрение системы управления запасами, а также организация рабочих мест по принципам 5С помогли компании "ВИКТОРИ БОАТС":

  • сократить время производства на 15,7%,
  • снизить незавершенное производство на 6,7%,
  • увеличить выработку на 16,9%.

Внедрение инструментов бережливого производства в компании "А2" способствовали:

  • снижению времени протекания процесса на 23,7%,
  • сокращению незавершенного производства на 12,5%,
  • увеличению выработки на 65,8%.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул: "Рост производительности труда на этих предприятиях напрямую влияет на доступность их продукции для самарцев и жителей других регионов. Внедрение передовых методик бережливого производства позволит региону выйти на новый уровень эффективности и конкурентоспособности".

"Участие в федеральной программе - это для нашей компании стратегический шаг. Благодаря экспертной поддержке и обучению мы сможем не только оптимизировать существующие процессы, но и заложить основу для долгосрочного роста", - прокомментировал генеральный директор компании "А2" Александр Лукьянов.

Оба предприятия продолжают работу в рамках федерального проекта, планируя распространить успешные практики на другие участки производства.

Федеральный проект "Производительность труда" реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Узнать подробности и присоединиться к проекту можно на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф

