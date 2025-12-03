В Самаре засыплют реку Вонючий Дунай

Нагорная канава в Самаре или, как ее называют в народе, река Вонючий Дунай будет засыпана. Об этом в эфире на своей странице в сети "ВКонтакте" сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков.

Канава является инженерным сооружением и была создана для отвода сточных вод от близлежащих территорий. Она тянется вдоль пр. Карла Маркса от пр. Кирова до ул. Алма-Атинской.

"Это объект 1950-х годов был построен для сброса ливневых стоков. Сегодня он пришел, так скажем, в негодность, много мусора. Мы как администрация района каждый год его убираем, но это лишь трата бюджета - она не приводит к положительным результатам. Иван Николаевич (Иван Носков - мэр Самары. - Прим. Волга Ньюс) полностью прошел все, посмотрел лично, дал все поручения. Сегодня решается вопрос по ремонту ливневой канализации, которая у нас поступает сверху. Будут прочищены выпуски, они будут соединены с коллектором, и в дальнейшем эта канава будет затампонирована, то есть засыпана и приведена в порядок. Мы убираем гаражи, и на этой территории можно заниматься, так скажем, любым творчеством, либо построить многоэтажные паркинги, либо оборудовать детские площадки, зону отдыха... Но это перспектива следующих лет", - рассказал Игорь Рудаков.