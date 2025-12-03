16+
Профессии и навыки будущего: около 400 слушателей собрала лекция Общества "Знание" в Университете Сервиса В Самаре засыплют реку Вонючий Дунай Глава Кировского района высказался о сносе рынка в 15-м микрорайоне Сквер имени Чудайкина в Самаре откроют 9 декабря Самарцев предупредили о тумане и гололеде

Общество

В Самаре засыплют реку Вонючий Дунай

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Нагорная канава в Самаре или, как ее называют в народе, река Вонючий Дунай будет засыпана. Об этом в эфире на своей странице в сети "ВКонтакте" сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков.

Фото: https://www.google.com/maps

Канава является инженерным сооружением и была создана для отвода сточных вод от близлежащих территорий. Она тянется вдоль пр. Карла Маркса от пр. Кирова до ул. Алма-Атинской. 

"Это объект 1950-х годов был построен для сброса ливневых стоков. Сегодня он пришел, так скажем, в негодность, много мусора. Мы как администрация района каждый год его убираем, но это лишь трата бюджета - она не приводит к положительным результатам. Иван Николаевич (Иван Носков - мэр Самары. - Прим. Волга Ньюс) полностью прошел все, посмотрел лично, дал все поручения. Сегодня решается вопрос по ремонту ливневой канализации, которая у нас поступает сверху. Будут прочищены выпуски, они будут соединены с коллектором, и в дальнейшем эта канава будет затампонирована, то есть засыпана и приведена в порядок. Мы убираем гаражи, и на этой территории можно заниматься, так скажем, любым творчеством, либо построить многоэтажные паркинги, либо оборудовать детские площадки, зону отдыха... Но это перспектива следующих лет", - рассказал Игорь Рудаков.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

