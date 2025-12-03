Глава Кировского района высказался о сносе рынка в 15-м микрорайоне

Часть рынка в 15-микрорайоне Самары будет демонтирована в связи со строительством магистрали "Центральная". Об этом сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков во время прямого эфира на своей странице в Вконтакте.
Такую информацию он озвучил в ответ на комментарий с просьбой не сносить рынок.
"Да, традиционная торговая площадка. Большая часть территории в собственности находится, оформлены два оператора, так скажем, два собственника. Пока не стоит вопрос по сносу этого объекта. Я хочу сказать, что при пересечении магистралью "Центральной" улицы Ташкентской будет плоскостная развязка, которая достаточно объемная, и все, что попадет в границы, в любом случае будет демонтироваться. […] Соответственно, территория будет уменьшена в рамках развития улично-дорожной сети. То, что останется, — будем смотреть, как это переформатировать. У нас сегодня достаточно много предложений", — пояснил глава района.
По словам Игоря Рудакова, мэр Иван Носков предложил разместить здесь мини-магазины одного формата.
Напомним, построить внутригородскую часть магистрали "Центральной" по пр. Карла Маркса планируется на условиях концессии. Сейчас областные власти изучают предложения инвесторов.
