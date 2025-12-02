Студенты ПГУТИ стали победителями хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ

МАХ и VK Education при поддержке Минобрнауки России подвели итоги первого студенческого хакатона по разработке сервисов для национального мессенджера. Девять команд-победителей разделили призовой фонд в 3 млн руб., предложив решения в треках "Цифровизация", "Социальные инициативы" и "Эффективность".

Финал хакатона состоялся в МГТУ им. Н. Э. Баумана, где представили свыше 50 прототипов чат-ботов и мини-приложений для МАХ.

Хакатон для студентов российских вузов стартовал 16 октября. В соревновании зарегистрировались свыше 2,7 тыс. студентов из 286 вузов. География участников охватила более 110 городов.

Представители Самарской области — студенты четвертого курса Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Арина Маленкова и Никита Майоров (команда BB Team) заняли третье место в треке "Цифровизация" с разработкой "Цифровой кампус" для университета.

Арина Маленкова и Никита Майоров изучают направление "Информатика и вычислительная техника" и активно проявляют себя в сфере разработки и дизайна. Они участвуют в хакатонах, олимпиадах, ведут собственные проекты и стремятся развивать компетенции в области IT-технологий и цифровых решений. Оба являются амбассадорами социальной сети VK.

"Мы совмещаем учебу с активной проектной деятельностью, постоянно совершенствуясь в разработке программного обеспечения и дизайне интерфейсов, — рассказывает Арина Маленкова. — Это позволяет нам лучше понимать современные тенденции индустрии и приобретать ценные практические навыки".

"Наш успех на недавнем хакатоне стал возможен благодаря нашей общей идее создать цифровой университет, способный существенно облегчить жизнь студентам и сотрудникам вузов. Мы неоднократно улучшали наш прототип, основываясь на реальных потребностях аудитории, и именно эта преданность делу привела нас к третьему месту в треке "Цифровизация". Победа стала итогом коллективного труда и уверенности в перспективности нашего решения", — подчеркнул Никита важность командной работы и веры в проект.

Финалисты первого студенческого хакатона по разработке сервисов для национального мессенджера соревновались в трех основных треках:

— в треке "Цифровизация" были представлены комплексные сервисы для абитуриентов, студентов и сотрудников вузов — от чат-ботов, помогающих выбрать программу обучения, до мини-приложений, объединяющих расписание, исследовательские проекты и академические сервисы;

— в социальном треке команды создавали проекты для цифровой благотворительности, волонтерства, экологии и здоровья, включая платформы для добрых дел с геймификацией и ботов-помощников по кибербезопасности;

— в треке "Эффективность" студенты предложили интеллектуальные помощники для управления задачами, трекеры привычек и сервисы для борьбы со стрессом и прокрастинацией.

В жюри хакатона вошли эксперты из VK, МАХ, Минобрнауки России и Минцифры России. В каждом из направлений за первое место команда получила 500 тыс. руб., за второе — 300 тыс. руб. и 200 тыс. руб. — за третье. Помимо денежных призов, победители получат поддержку VK для дальнейшего развития проектов на платформе МАХ.

"Хакатон продемонстрировал, как студенческие команды создают цифровые решения, обогащающие экосистему страны. Их проекты выходят за рамки идей и превращаются в востребованные сервисы — от удобных расписаний занятий до многофункциональных платформ, объединяющих услуги вуза в едином интерфейсе. Особенно важно, что разработки ориентированы не только на вузы, но и на всех пользователей национального мессенджера МАХ: умный помощник в повседневных делах, бот по юридической помощи, чат-боты для борьбы с зависимостями, платформа добрых дел и другие. Сейчас проекты команд находятся на стадии MVP — минимально жизнеспособного продукта, который удовлетворяет базовые потребности и проверяет гипотезы. В дальнейшем проекты будут дорабатываться и превращаться в полнофункциональные, качественные продукты", — отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

"Мы впечатлены не только высоким уровнем интереса к хакатону — мы получили свыше 2,7 тысяч заявок от студентов со всей страны, но и глубиной проработки проектов, дошедших до финала. Участники продемонстрировали отличное понимание реальных потребностей пользователей и вузов, создав актуальные и востребованные мини-приложения и чат-боты для мессенджера МАХ. Лучшие из представленных решений получат поддержку VK для дальнейшего развития в контуре национального мессенджера, аудитория которого уже превышает 55 миллионов пользователей", — отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.