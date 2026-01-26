В Самарской областной научной библиотеке вышел аннотированный список книг, посвященных героям СВО

В рамках сетевого проекта публичных библиотек Самарской области "Сила в правде" в Самарской областной универсальной научной библиотеке издан рекомендательный аннотированный список литературы за 2024–2025 гг.

В библиографический перечень вошли 72 книги, посвященные подвигам героев специальной военной операции и историческим предпосылкам ее проведения.

Вся литература из списка рекомендована для комплектования библиотечных фондов и уже используется в просветительской работе в более чем 700 библиотеках Самарской области.

"Книги проходят строгий и тщательный отбор, который проводят ведущие специалисты из числа сотрудников различных отделов библиотеки. По итогам их кропотливой работы в изданном сборнике список пополнился изданиями последних двух лет — 2024 и 2025 годов", — отметила заместитель директора по науке Самарской областной научной библиотеки Мария Пошехонова.