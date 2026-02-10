16+
Самарская область присоединилась к общероссийской акции "Дарите книги с любовью" В Самаре представят книгу братьев Ионесовых о беседах с нобелевскими лауреатами В Самарской областной научной библиотеке вышел аннотированный список книг, посвященных героям СВО В Самаре прошла неделя краеведения к 175-летию губернии Импресарио Владимир Меерсон представит свою книгу в галерее "Новое пространство"

Литература Культура

Самарская область присоединилась к общероссийской акции "Дарите книги с любовью"

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область присоединилась к общероссийской акции "Дарите книги с любовью". Событие приурочено к международному дню книгодарения и проходит с 9 по 15 февраля. В эти дни происходит сбор книг для пополнения библиотек различных учреждений. Сдать литературу могут все желающие — как частные дарители, так и учреждения культуры. Важный момент: издания должны быть в новом состоянии.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

14 февраля — праздник всех книголюбов. Именно в этот день в России отмечают международный день книгодарения. В честь этого события библиотеки региона приглашают читателей поделиться своими интересными литературными находками, а также поучаствовать в мастер-классах и других интерактивных мероприятиях. Акция призвана вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, что бумажная книга всегда остается.

В Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет традиционная акция "Читай. Дари. Люби". Читателей ждет книжная лотерея, мастер-класс "Книжка-малышка своими руками", семейная игра-бродилка, реставрация книг и лекция психолога. И конечно, буккроссинг — можно обмениваться книгами весь день.

В Самарской областной библиотеке для молодежи Неделя книгодарения проходит с 10 по 15 февраля. В эти дни можно принести в библиотеку книги и поделиться своими любимыми историями и душевным теплом с теми, для кого книга станет и досугом, и утешением. Книги, подаренные читателями, будут переданы несовершеннолетним подросткам из самарских школ-интернатов и ГУ МВД России по Самарской области, служащим воинской части поселка Рощинский.

Также в программе Недели книгодарения: литературная викторина, встреча с писателем, председателем правления Самарской областной писательской организации Александром Громовым, лекции и книжные подкасты.

Международный день книгодарения в Самарской областной детской библиотеке откроет презентация книги Валентины Дегтевой "Чудесная школа Лап Лапыча" — третья книга серии о мудром бобре Лап Лапыче и его друзьях. Автор книги — обладатель различных наград и премий: дважды лауреат литературной премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского, лауреат национального конкурса "Книга года". В течение для читателей пройдут также литературная эрудит-игра "Книга, я тебя знаю!" и специальная праздничная акция-сюрприз "Вам подарок!".

А накануне праздника библиотека передаст собранные в рамках акции книги в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, им. Б. П. Фролова.

12 февраля в 11:00 в подразделении Самарской областной библиотеки для слепых г. Похвистнево. Состоится праздничное мероприятие, участники которого познакомятся с традициями праздника.

14 февраля в 11:00 в Самарской областной библиотеке для слепых состоится встреча "С книжкой дружно мы живем", на которой будет представлена интерактивная детская программа. Записавшиеся ребята получат в подарок книги.

Также к акции присоединятся 35 самарских городских библиотек — событие объединит жителей всех районов города. Масштабный книжный праздник включит в себя мастер-класс по реставрации книг, творческую встречу с поэтессой Викторией Каннуниковой и писателем Андреем Олехом, литературный квиз и многое другое.

Полная афиша мероприятий акций — на сайте Культура.РФ.

