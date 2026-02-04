В Самаре представят книгу братьев Ионесовых о беседах с нобелевскими лауреатами

Во вторник, 10 февраля, в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить открытую презентацию книги Анатолия и Владимира Ионесовых "Культура мира и будущее человечества. Беседы с выдающимися современниками о том, как понимать культуру и каким быть миру в XXI веке. Том I. Нобелевские лауреаты" (12+).

В основу издания легли материалы международного архива культуры мира, который авторы книги собирали на протяжении 40 лет, поддерживая диалог с ведущими деятелями науки, образования и искусства, а также размышляя о смысле и назначении мировой культуры в эпоху новых вызовов быстро меняющегося мира.

В первый том фундаментального труда вошли беседы и переписки братьев Ионесовых с 72 нобелевскими лауреатами. Среди них — физики Алексей Абрикосов и Питер Мэнсфилд, химики Илья Пригожин и Жан-Мари Лен, биологи Вернер Арбер и Роже Гиймен, экономисты Василий Леонтьев и Поль Самуэльсон, медики Бернард Лаун и Роже Гиймен, писатели Клод Симон и Нагиб Махфуз, политики Вилли Брандт и Нельсон Мандела, религиозные деятели Далай Лама и мать Тереза, а также другие знаменитые личности.

"Главный посыл заключается в том, что человек способен справиться с любыми вызовами меняющегося мира, если он опирается на знания, творчество, нравственность, гуманизм и свободомыслие", — так говорят о своем труде братья Ионесовы.

С презентацией книги в областной научной библиотеке выступит Владимир Ионесов: он расскажет самарцам о работе над уникальным корреспондентским проектом, поделится своим видением проблем современной человеческой цивилизации, а также приоткроет подробности своего общения с главными лицами науки, образования, литературы, искусства, политики.

Мероприятие приурочено ко Дню российской науки и проводится в рамках комплексного историко-документального просветительского проекта "Самарская губерния в лицах" к 175-летию Самарской губернии.

Вход свободный.