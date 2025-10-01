16+
Литература Культура

В Самаре откроется выставка "Сказывали сказочники сказки"

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 2 октября, в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется книжно-иллюстративная выставка "Сказывали сказочники сказки" (6+). Жители города получат возможность познакомиться с миром сказок во всем его многообразии: от фольклорных истоков до интерпретаций со стороны известных авторов.

Фото: пресс-служба СОУНБ

Выставка призвана не только рассказать самарцам об историях, знакомых с детства, но и раскрыть всю глубину и многогранность сказочного жанра. В экспозиции можно будет увидеть издания из фонда отдела редких книг СОУНБ, в которых отражено всё богатство народной традиции: это русские и зарубежные сказки, а также произведения великих литераторов, которые сохранили и обогатили это наследие.

В числе уникальных книг — издания XIX столетия: "Сказка о царе Салтане" А. Пушкина, "Спящая царевна" В. Жуковского, "Поэтические воззрения славян на природу" А. Афанасьева, а также многие другие богато иллюстрированные издания, каждое из которых сегодня представляет собой библиографическую редкость. Отдельное место на выставке займут исследования славянской мифологии и первые систематизированные собрания народных сказок и преданий, среди которых — уникальные сборники, связанные с Самарским краем.

Экспозиция будет интересна как специалистам — филологам, культурологам, искусствоведам, — так и самой широкой аудитории: детям и их родителям, школьникам, студентам и всем, кто хочет прикоснуться к чуду и вспомнить о волшебном мире сказки.

Экспозиция будет доступна для свободного посещения до 25 января 2026 года. Вход свободный.

