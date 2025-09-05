16+
Литература Культура

Читаем на скорость: в СОУНБ стартует отборочный тур "Книжного ГТО"

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 13 сентября в 11:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке начнется отборочный тур областного конкурса скоростного чтения "Книжное ГТО". Вступить в борьбу за звание самого быстрого чтеца губернии и проверить соответствие своих навыков чтения нормативам федерального стандарта могут все жители региона в возрасте от 8 лет.

"Книжное ГТО" проводится в Самарской области с 2016 года. За это время конкурс успел завоевать любовь сотен жителей губернии, в чьих сердцах живет любовь к книге и дух состязания. Как обычно, всем участникам конкурса предстоит быстро и вслух прочитать отрывок художественного текста за 60 секунд, не потеряв при этом сути прочитанного.

Соревнование проводится в нескольких возрастных категориях: это школьники 2–5 классов, школьники 6–8 классов, школьники 9–11 классов, а также взрослые. После прохождения отборочного этапа участников ждет финальный тур, который пройдет на площадке Самарской областной универсальной научной библиотеки в октябре 2025 года. Все участники конкурса получат именные сертификаты, а победители состязания будут награждены дипломами и памятными призами.

Подробности о правилах конкурса, а также самую свежую информацию о его ходе и итогах можно найти в официальном сообществе проекта "ВКонтакте".

Вход свободный.

