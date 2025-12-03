В Самаре пройдут "гаражные выходные" — с книгами и лекциями

5–7 декабря в Самаре вновь пройдет "Гаражка" издательства МИФ. Гостей ждут на Станкозаводе, в пространстве ЦЕХ (ул. Куйбышева, 128/1) в пятницу, субботу и воскресенье: 5 декабря с 14:00 до 20:00, 6–7 декабря с 11:00 до 20:00.

Для Самары МИФ приготовит сотни книг: новинки по культуре, психологии, бизнесу — можно выбрать чтение на зиму и присмотреть подарки на Новый год. Будет пополнение в серии "Мифы от и до" и, конечно, классика в полюбившихся сериях — "Вечные истории" и "Вечные истории. Young Adult" — в оформлении современных российских иллюстраторов. Также вас ждут атмосферные романы, уютные детективы и мрачное фэнтези от МИФ. Прозы, комиксы, развивающая и художественная литература для детей всех возрастов и подарочные издания.

В субботу состоятся лекции от авторов МИФа — вход свободный, регистрация не требуется.

6 декабря, 13:00

"Как библиотеки меняли мир: вехи, люди, открытия"

Мария Коноплястая, детский писатель, сценарист: "Библиотеки существуют тысячелетиями: собрания древности раскрывают нам тайны исчезнувших цивилизаций, а частные коллекции, созданные энтузиастами, стали важными хранителями знаний и культуры. Эта лекция расскажет, как связаны библиотеки и появление очков, куда делся детский зал в Ленинской библиотеке и где на самом деле спрятано книжное собрание Ивана Грозного, а также почему они остаются незаменимыми и в цифровую эпоху".

Мария Коноплястая — автор книги "История библиотек. От глиняных табличек до медиапространств" (МИФ) и образовательных медиапроектов для детей и взрослых. Член Союза детских и юношеских писателей, участник литературных семинаров АСПИ и СЭИП, Всероссийского образовательного форума "Таврида", спикер "Летней школы". Куратор сообщества иллюстраторов и писателей DASHA-PUBLISHER. Финалист международной премии В. Крапивина 2024 года с рукописью "Ветер Норд-Оста".

6 декабря, 15:00

"Русские новогодние традиции: от кликания Мороза до "Ёлок"

Екатерина Мокрушева, культуролог: "Многим из нас обязательно надо посмотреть на Новый год "Иронию судьбы", "Чародеев", "Ёлки" или любой другой фильм, который дает почувствовать, что праздник на пороге. Кто-то варит холодец, а кто-то не представляет главную ночь года без катка. Почему нам важно соблюдать традиции и что делали наши предки, когда не было телевизионных шоу? Кому оставляли кутью на окне и зачем дети хрюкали под столом?"

Екатерина Мокрушева — лектор, преподаватель русского языка как иностранного, выпускница Института истории культур, автор книг "Новый год в русской истории", "Русская елочная игрушка" и "Славянское колесо года" (МИФ).

До встречи на Станкозаводе!