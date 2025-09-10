В Самаре пройдет творческий вечер поэта Юрия Татаренко

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 12 сентября, в 18:00 библиотека № 8 (ул. Николая Панова, 30) приглашает жителей Самары на творческий вечер (16+) члена Союза писателей России, лауреата литературных премий и победителя поэтических турниров, поэта Юрия Татаренко. На его счету восемь авторских сборников, передает пресс-служба мэрии города.