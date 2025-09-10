16+
Литература Культура

В Самаре пройдет творческий вечер поэта Юрия Татаренко

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 12 сентября, в 18:00 библиотека № 8 (ул. Николая Панова, 30) приглашает жителей Самары на творческий вечер (16+) члена Союза писателей России, лауреата литературных премий и победителя поэтических турниров, поэта Юрия Татаренко. На его счету восемь авторских сборников, передает пресс-служба мэрии города.

Гостей ждет презентация новой книги стихов "Прицепной вагон" — это 50 произведений разных лет, объединенных темой железных дорог, перестуком колес и философией пути. Также на встрече будет авторское чтение стихов и живой разговор о творчестве и путешествиях.

Вход свободный.

