Сбивший пешехода водитель автобуса не смог спорить приговор

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор, вынесенный ранее водителю, которого признали виновным в ДТП.

17 декабря 2023 г. водитель маршрутного автобуса Citroen Jumper в Сызрани сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая получила тяжкие травмы.

Сызранский городской суд посчитал, что автомобилист имел техническую возможность избежать столкновения, и назначил ему полтора года ограничения свободы и на полтора года лишил водительских прав.

Защитник водителя подал апелляционную жалобу с просьбой признать его клиента невиновным. Однако областной суд согласился с вынесенным ранее приговором.