В Борском районе госпитализирован водитель Lada, наехавший на снежный вал

В понедельник, 9 марта, в Борском районе в ДТП попал 38-летний водитель Lada Granta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации полицейских, в 12:50 на 11,5 км автодороги "Долматовка — Комсомольский" водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу (в месте, где это разрешено), после чего не справился с управлением и наехал на снежный вал на обочине.
Водитель госпитализирован с места ДТП. На месте работали пожарные-спасатели ПСО 48 противопожарной службы Самарской области.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Указанные сведения являются предварительными и носят исключительно информационный характер.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!