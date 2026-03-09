В Борском районе госпитализирован водитель Lada, наехавший на снежный вал

В понедельник, 9 марта, в Борском районе в ДТП попал 38-летний водитель Lada Granta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, в 12:50 на 11,5 км автодороги "Долматовка — Комсомольский" водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу (в месте, где это разрешено), после чего не справился с управлением и наехал на снежный вал на обочине.

Водитель госпитализирован с места ДТП. На месте работали пожарные-спасатели ПСО 48 противопожарной службы Самарской области.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Указанные сведения являются предварительными и носят исключительно информационный характер.