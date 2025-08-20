В Самаре пройдет "Гаражка" издательства МИФ

Самару ждут долгожданные книжные выходные: 22-24 августа в город возвращается "Гаражка" издательства МИФ. Мероприятие состоится на Станкозаводе, в пространстве ЦЕХ (Куйбышева, 128/1) 22 августа с 14:00 до 20:00 и в выходные, 23-24 августа, с 12:00 до 20:00.

Для "Гаражки" в Самаре МИФ приготовит бестселлеры и новинки по культуре, психологии, бизнесу. Будут пополнения в серии "Мифы от и до" и, конечно, классика в полюбившихся сериях - "Вечные истории" и "Вечные истории.Young Adult" - в оформлении современных российских иллюстраторов. "Также вас ждут фэнтези, детективы и романы от МИФ. Прозы, комиксы, развивающая и художественная литература для детей всех возрастов и подарочные издания", - сообщают организаторы.

А в субботу пройдет лекция авторов МИФа - писателя и сценариста Дмитрия Билика, исследовательницы российских кладбищ Маргариты Николаевой.

23 августа, 14:00

"Как создать роман на стыке разных жанров?"

На встрече с писателем Дмитрием Биликом гости "Гаражки" узнают о том, как создавать гармоничные и вместе с тем сложно устроенные истории. Дмитрий расскажет, как работал над фэнтезийной составляющей романа "Имперский сыщик", как закручивал детективную интригу и - погружал героев в сеттинг альтернативной дореволюционной России.

О спикере:

Дмитрий Билик - сценарист, писатель в жанрах фантастики и фэнтези. В МИФе вышла книга "Имперский сыщик". Ведет телеграм-канал "Билитристика".

23 августа, 16:00

"Истории кладбищ, рассказанные их жителями"

О чем может рассказать кладбище? На лекции от создательницы проекта whatiscemetery Маргариты Николаевой можно будет узнать о том, как исследования кладбищ могут помочь в понимании истории страны и людей, которые в ней когда-то жили. Почему кладбища - это не только о мертвых, но во многом о живых, о чем рассказывают различные детали надгробий и как научиться видеть за ними историю? Узнаем на лекции!

О спикере:

Маргарита Николаева - исследовательница российских кладбищ, создательница просветительского проекта whatiscemetery. Автор книги "Некрополи Петербурга. Адамовы головы, холерные кладбища и Гром-камень".