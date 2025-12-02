Определен шорт-лист премии Бориса Кожина

Организаторы премии имени Б. А. Кожина подвели итоги финального этапа конкурса и определили шорт-лист из четырех претендентов на победу.
Отбор прошли:
• Дарья Долинина, "Тайный приказ: уничтожить прах Гитлера. Как офицер Владимир Гуменюк 55 лет назад стер последние следы фюрера";
• Инга Пеннер, сценарий фильма "Романтик на госслужбе. Цикл "Неочевидная Самара";
• Татьяна Петунина, "В министерстве энергетики СССР пришли тогда в ужас": автор "Теремка" и летающей тарелки в Самаре Алексей Герасимов рассказал, как родились такие смелые проекты";
• Анна Шорина, "Не на чем было летать на охоту и рыбалку": как и зачем инженер из Самары построил собственный авиазавод".
Напомним, задача премии — не только воздать дань памяти Борису Кожину, известному кинодокументалисту и летописцу, но и стимулировать создание творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, которые внесли и/или продолжают вносить вклад в развитие региона.
Имя победителя станет известно на мероприятии, посвященном подведению итогов конкурса.
Премия учреждена книготорговой компанией "Метида". Призовой фонд в этом сезоне составляет 100 тыс. рублей.