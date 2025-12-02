16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Определен шорт-лист премии Бориса Кожина Главное слово в каждой судьбе: "Ростелеком", "Литрес" и "Читай-город" назвали черты идеальной мамы Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира - любимые животные-персонажи россиян Определен лонг-лист премии имени Бориса Кожина В Самаре пройдет творческая встреча с писателем и публицистом Юрием Поляковым

Литература Культура

Определен шорт-лист премии Бориса Кожина

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Организаторы премии имени Б. А. Кожина подвели итоги финального этапа конкурса и определили шорт-лист из четырех претендентов на победу.

Фото: предоставлено организаторами

Отбор прошли:
    • Дарья Долинина, "Тайный приказ: уничтожить прах Гитлера. Как офицер Владимир Гуменюк 55 лет назад стер последние следы фюрера";
    • Инга Пеннер,  сценарий фильма "Романтик на госслужбе. Цикл "Неочевидная Самара";
    • Татьяна Петунина,  "В министерстве энергетики СССР пришли тогда в ужас": автор "Теремка" и летающей тарелки в Самаре Алексей Герасимов рассказал, как родились такие смелые проекты";
    • Анна Шорина, "Не на чем было летать на охоту и рыбалку": как и зачем инженер из Самары построил собственный авиазавод".

Напомним, задача премии — не только воздать дань памяти Борису Кожину, известному кинодокументалисту и летописцу, но и стимулировать создание творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, которые внесли и/или продолжают вносить вклад в развитие региона.

Имя победителя станет известно на мероприятии, посвященном подведению итогов конкурса. 

Премия учреждена книготорговой компанией "Метида". Призовой фонд в этом сезоне составляет 100 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Немытышев 09 апреля 2024 13:15 В Самару приедет папа Тани Гроттер

великолепные книги супер

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Фото на сайте

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4