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Литература Культура

В Самаре прошла встреча с поэтом Алексеем Витаковым

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 июля, Самарское отделение Союза писателей России провело творческую встречу с поэтом, бардом, лауреатом всероссийских конкурсов, лауреатом Пушкинской премии (2024 г.) Алексеем Витаковым (Москва) в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн им. О. Г. Яковлева.

Фото: министерство культуры Самарской области

Также в творческой встрече приняли участие председатель Самарского отделения Союза писателей России Александр Громов и заместитель председателя, руководитель Самарской областной организации молодых литераторов Денис Домарев.

Мероприятие состоялось в рамках проекта "Писатели России — читающей стране!" Союза писателей России.

В актовом зале собрались 70 находящихся на излечении в госпитале участников СВО, ветеранов локальных войн и военных конфликтов, матерей и вдов погибших солдат.

Алексей Иольевич представил свои поэтические книги "В рай попадут солдаты и дети" и "Стихи" (серия "Библиотека солдата СВО"). Прочитал стихотворения, рассказал о жизненном пути, этапах творческого становления. Основную часть выступления заняло исполнение авторских песен под гитару. Также гость ответил на вопросы зрителей и слушателей. В начале июля Алексей Витаков уже приезжал в Самарскую область. Тогда он стал почетным гостем, участником концертов на главной сцене и горе Грушинского фестиваля.

Ведущий встречи — председатель Самарского отделения Союза писателей России Александр Громов рассказал о самарских поэтах и прозаиках, представил последние вышедшие книги из серии "Народная библиотека Самарского края", журнал "Русское эхо", главным редактором которого он является.
В завершение книги самарских писателей и Алексея Витакова были переданы в библиотеку Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн.

"Я люблю приезжать в Самару, бывал здесь на Грушинском фестивале. Мне очень понравилась энергетика зала. Очень хорошие, активные слушатели — как и вообще самарские зрители. Они привыкли к качественным песенным и литературным мероприятиям. Здесь публика тянется к творчеству. Я видел лица, улыбки, слезы. А что еще нужно артисту? Реакция, чтобы зарядиться и идти дальше", — сказал Алексей Витаков.

"Я благодарен Союзу писателей России за организацию таких выступлений. Замечательно, когда приезжает известный писатель и выступает в регионах совместно с местными авторами. Мы проявляем таким образом единство, показываем, что одинаково понимаем литературу и ее предназначение.

Мы представили наших самарских авторов — это тоже важно для популяризации литературы. Многие подходили после выступления и спрашивали, где взять книги Алексея Витакова, где почитать местных авторов. Уверен, что нужно делать цикл таких выездов, знакомить регионального читателя как можно с большим количеством и приглашенных авторов, и местных из числа членов Союза писателей России", — сказал председатель Самарского регионального отделения Александр Громов.

Кроме того, в этот же день состоялась встреча Алексея Витакова с читателями библиотека-филиала № 15 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы.

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