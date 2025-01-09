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Литература Культура

Кати Качур презентует в Самаре новый роман 10 января

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
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В пятницу, 10 января, в книжном магазине "Метида" в ТЦ "Айсберг" пройдет презентация новой книги Кати Качур "Желчный Ангел" (16+).

Гости встречи познакомятся с автором и смогут обсудить содержание и идеи произведения. Катя поделится размышлениями и историями, связанными с созданием книги, а также ответит на вопросы. 

Роман "Желчный Ангел" ― для тех, кого волнуют вопросы бытия, смертности, а также для тех, кто верит в случайности и судьбоносные встречи. Катя Качур объединяет в одном произведении магический реализм и психологическую драму.

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великолепные книги супер

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