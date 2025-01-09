Кати Качур презентует в Самаре новый роман 10 января

В пятницу, 10 января, в книжном магазине "Метида" в ТЦ "Айсберг" пройдет презентация новой книги Кати Качур "Желчный Ангел" (16+).
Гости встречи познакомятся с автором и смогут обсудить содержание и идеи произведения. Катя поделится размышлениями и историями, связанными с созданием книги, а также ответит на вопросы.
Роман "Желчный Ангел" ― для тех, кого волнуют вопросы бытия, смертности, а также для тех, кто верит в случайности и судьбоносные встречи. Катя Качур объединяет в одном произведении магический реализм и психологическую драму.
Последние комментарии
великолепные книги супер
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".