Кати Качур презентует в Самаре новый роман 10 января

В пятницу, 10 января, в книжном магазине "Метида" в ТЦ "Айсберг" пройдет презентация новой книги Кати Качур "Желчный Ангел" (16+).

Гости встречи познакомятся с автором и смогут обсудить содержание и идеи произведения. Катя поделится размышлениями и историями, связанными с созданием книги, а также ответит на вопросы.

Роман "Желчный Ангел" ― для тех, кого волнуют вопросы бытия, смертности, а также для тех, кто верит в случайности и судьбоносные встречи. Катя Качур объединяет в одном произведении магический реализм и психологическую драму.