В Новокуйбышевске ушел из жизни поэт Евгений Семичев

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 28 апреля, в Новокуйбышевске на 74‑м году жизни умер поэт Евгений Николаевич Семичев, советский и российский поэт, переводчик, член Союза писателей России. О кончине литератора сообщила администрация Новокуйбышевска.

Фото: пресс-служба администрации Новокуйбышевска

Семичев - лауреат премии Михаила Лермонтова, Большой литературной премии России и "Золотого пера Руси", включен в перечень классиков XX века по оценке Пушкинского Дома РАН.

Писатель родился в Новокуйбышевске 5 ноября 1952 г. В 1971‑м окончил Куйбышевский государственный институт культуры. Впоследствии работал преподавателем, руководил городским Дворцом культуры и местным литературным объединением "Отчий дом". Первые стихи были опубликованы в 1969 г., в 1995 г. вступил в Союз писателей России.

Стихи Семичева находили отклик у читателей по всей стране - публикации появлялись в ведущих федеральных и региональных изданиях.

"Евгений Николаевич - один из плеяды великих русских поэтов, чьи стихи на главной площади нашей страны - Красной - в День Победы звучат в исполнении известных артистов. Стихи Евгения Семичева достойны публикации в литературной хрестоматии и того, чтобы дети учили их наизусть. Великий патриотизм в его гражданской лирике никого не оставит равнодушным", - написала местная администрация в соцсетях.

 

