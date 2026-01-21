Импресарио Владимир Меерсон представит свою книгу в галерее "Новое пространство"

"Я — звездовоз, или Неправильный еврей" (16+) — книга с таким провокационным названием совсем недавно вышла из-под пера нашего земляка из Тольятти Владимира Меерсона — знаменитого импресарио, работавшего с Демисом Руссосом, Муслимом Магомаевым, Александром Ширвиндтом, группой "Modern Talking" и звездами эстрады.

Узнать об этой книге самарцы смогут уже в воскресенье, 25 января, в 15:00: ее автор проведет встречу с читателями в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Владимир Меерсон — один из тех людей, кто стоял у истоков российского шоу-бизнеса. Организацией концертов он начал заниматься еще во время перестройки, приступив к работе в Молодежном центре ВАЗа. При его участии это место быстро стало одной из лучших концертных площадок страны. А в 1992 году Владимир Рахмиэльевич вместе с Ильей Фирсановым основали концертное агентство "Мемфис". Оно продолжает свою деятельность и сейчас, спустя десятилетия, по-прежнему даря тысячам жителей губернии радость от встречи с любимыми артистами и исполнителями.

В своей автобиографической книге Владимир Меерсон ярко и хлестко рассказывает о большом творческом пути профессионала, который открывает для публики новые и старые "звезды" и знакомит признанных деятелей сцены со столицей отечественного автопрома. Живое общение с автором, безграничное пространство для теплых воспоминаний, дружеские приветствия и подлинно звездные истории — вот что ожидает гостей на предстоящей встрече. Приятным дополнением к вечеру станет выступление тольяттинских вокалистов — участницы шоу "Голос" и "Ну-ка, все вместе!" Нины Ведениной-Меерсон и ее ученика, участника шоу "Ты супер!" Николая Белоусова.



Вход свободный.