В регионе прогнозируются штормовой ветер и метель

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

В воскресенье, 8 марта, местами в регионе ожидается усиление юго-западного, северо-западного ветра, порывы 15-20 м/с, ночью метель при ухудшении видимости до 500-1000 метров на дорогах местами снежные заносы, гололедица, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает:

— не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;

— проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа;

— будь внимателен и осторожен на дорогах;

— избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

— соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.