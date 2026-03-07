Глава СК РФ взял на личный контроль дело дачников в Самарской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жителей СНТ и представить доклад о его результатах с учетом озвученных в обращении доводов.

К председателю СК России через Информационный центр обратилась жительница Самарской области. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав жителей СНТ "Даниловское" с. п. Тимофеевка.

В прошлом году было принято решение о расторжении заключенного с ресурсоснабжающей организацией договора на поставку питьевой воды, несмотря на отсутствие в населенном пункте альтернативного источника водоснабжения.

Впоследствии более 1,7 тысячи домовладений подключены к скважине с технической водой, поступающий жизненно необходимый ресурс не соответствует санитарным нормам, ввиду чего непригоден для потребления и бытовых нужд. Отмечается, что после жалоб граждан в различные инстанции председатель товарищества отключил у некоторых из них электроснабжение, а также высказывает угрозы другим садоводам, несогласным с его действиями.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту с октября прошлого года расследуется уголовное дело.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.