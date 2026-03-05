Экс-главврач Самарской областной станции скорой помощи выслушал приговор

В четверг, 5 марта, Новокуйбышевский городской суд вынес приговор по делу бывшего главврача Самарской областной станции скорой помощи Раймонда Чернухи. Он обвинялся в получении взятки.
Следствием и судом установлено, что в 2022 г. Чернуха получил взятку в 100 тыс. руб. за оказание помощи в трудоустройстве женщины на должность фельдшера на Приволжскую подстанцию. Это позволяло взяткодательнице затем получить единовременную компенсационную выплату.
Как сообщает пресс-служба судов Самарской области, Чернуху приговорили к полтора годам колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. рублей. Кроме того, суд конфисковал в доход государства сумму взятки и лишил медика на два года права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций в сфере здравоохранения.
Приговор в законную силу не вступил.
Раймонд Чернуха — выпускник Самарского государственного медицинского университета. С 2011 г. работал анестезиологом-реаниматологом. Заведовал отделением санитарной авиации областной больницы имени Середавина. С 2021 г. исполнял обязанности главврача Самарской областной станции скорой помощи, а с 2024 г. полноценно занимал эту должность. О его задержании стало известно в мае 2025 года.
