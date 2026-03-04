Житель Октябрьска повредил гараж, воруя рельсы

В Октябрьске взыскали 185 тыс. руб. с мужчины, осужденного за кражу, сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП.

Местный житель решил обогатиться, сдав в металлолом 4 металлических рельсы, находящиеся на одном из местных гаражей. Воруя их, он повредил конструкцию строения.

Суд признал мужчину виновным по статье «Кража» и обязал компенсировать потерпевшей стороне нанесенный ущерб.