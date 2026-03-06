"Проголосуй за Героя РФ": в полиции прокомментировали новый заход мошенников

В редакцию Волга Ньюс обратилась жительница Самары, которая рассказала о возможном новом виде мошенничества. По словам девушки, аккаунт ее знакомого в соцсетях взломали, а от его имени рассылали сообщение, что на СВО погиб друг и близкие добиваются для него звания Героя России. К сообщению прилагалась ссылка на страницу в интернете, где предлагалось проголосовать.

Голосовать требовалось через Госуслуги. Браузер выдал женщине предупреждение, что ссылка небезопасна. Как предполагает наша читательница, возможно, махинаторы хотели таким образом получить доступ к страничке на Госуслугах. Мы попросили прокомментировать ситуацию в ГУ МВД по Самарской области.

"Ситуации, связанные со взломом личных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, напрямую зависят от уровня кибергигиены пользователя. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, необходимо включить двухфакторную аутентификацию в настройках мессенджера — это не позволит злоумышленникам получить доступ к аккаунту даже при наличии кода из SMS. Не переходите по сомнительным ссылкам, даже если они поступили от имени друга и сопровождаются просьбой перейти по ним под любым предлогом", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В полиции также рекомендовали, при подготовке профилактических материалов о видах и способах совершения преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий воспользоваться материалами, размещенными в Telegram-канале "Вестник Киберполиции России". "Там публикуется информация о новых видах дистанционных мошенничеств, а также рекомендации по соблюдению цифровой гигиены", — добавили в ГУ МВД.