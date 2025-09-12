Литрес фиксирует рост интереса к русской классике

Книжный сервис Литрес фиксирует устойчивый рост читательского интереса к произведениям, вдохновившим создателей имиджевой рамки "ВТБ — это классика". Об этом свидетельствует статистика за период с 1 января по 31 июля 2025 года по всем моделям монетизации, подготовленная сервисом накануне осеннего премьерного блока ТВ-роликов.

Наибольший рост продемонстрировали "Пиковая дама" Александра Пушкина (+ 212,7% к аналогичному периоду 2024 года), "Бесприданница" Александра Островского (+194,26%) и "Вишневый сад" Антона Чехова (+ 132,37%).

Более сдержанный рост показали "Му-му" (+92,22%), где в версии Ивана Тургенева Герасим все-таки топит собачку (в отличие от ролика ВТБ). Еще одно произведение Тургенева роман "Отцы и дети", где главный герой Евгений Базаров в финале умирает от тифа, выросло на 75,17% (в ролике нигилист одумался и даже выжил). Роман "Обломов" Ивана Гончарова решили прочитать на 80,22% пользователей Литрес больше, чем годом ранее, а к сюжету "Преступления и наказания" Федора Достоевского обратились на 68,92% читателей больше, чем в аналогичный период 2024 года. Интерес к пьесе "Горе от ума" Александра Грибоедова продемонстрировал рост на 33,19%, а роман Ильфа и Петрова "12 стульев" — на 26,88%.

"Классические произведения перечитывают люди всех возрастов: и школьники, и студенты, и те, кто уже давно выпустился из учебных заведений. Имиджевая кампания ВТБ подогревает интерес к известным книгам и охватывает огромную аудиторию — ТВ смотрят во всей стране и за ее пределами. Поэтому вполне объяснимо то, что зрители хотят вновь обратиться к знакомым книгам, к тем, о которых им напомнили с экрана телевизоров. Им интересно освежить в памяти увиденный сюжет, чтобы понять, какой урок, заложенный автором, был актуален в прошлом и какие новые акценты можно увидеть сегодня", — сказала Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний Литрес.

"ВТБ — это классика" — имиджевая кампания ВТБ, запущенная в сентябре 2024 года. Банк выпускает ролики, обыгрывающие сюжеты известных произведений русской классики: создатели показывают альтернативный, "счастливый" финал истории, где герои избегают проблем благодаря банку ВТБ. Режиссеры роликов — известные российские кинематографисты, среди которых Клим Шипенко, Сарик Андреасян, Игорь Гринякин.

В сентябре 2025 года на телевизионные экраны вышел новый ролик из серии — он вдохновлен гоголевским "Ревизором". Режиссёром стал Антон Мегердичев, обладатель множества премий и автор самого кассового фильма на территории России и СНГ "Движение вверх" (2017). Креативный продюсер — Яна Завьялова. Главные роли исполнили: Ян Цапник (Городничий), Алексей Варущенко (Хлестаков), Семён Мендельсон (Добчинский), Валерий Трошин (Бобчинский) и Евгений Сидихин (Ревизор).

Банк ВТБ выступает генеральным партнером VIII сезона литературной премии "Электронная буква — 2025", организованной группой компаний "Литрес". ВТБ вручит победителям номинаций "Книга года" и "Голос классики" специальные призы. Для участия в новой номинации для чтецов от ВТБ — "Голос классики" — необходимо иметь подтвержденную заявку на основную номинацию "Голос года" и записать авторскую версию аудиокниги из каталога "Классическая литература" Литрес. Запись должна быть выполнена в период с 29 апреля по 11 августа 2025 года.