В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта

В воскресенье, 15 марта, в Самаре будет усилена работа общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча, сообщает городской дептранс.

На стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч футбольных команд "Акрон" — "Ахмат". Начало в 15:00, окончание в 17:00.

В течение дня Трамвайно-троллейбусное управление обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев №№ 5, 11, 12, 22, 24 и 25.

К 17:00 для развоза зрителей после матча будет подан дополнительный подвижной состав трамвайного и автобусного парков:

на остановочный пункт "Самара Арена" подъедут дополнительные трамваи, включая низкопольные для удобства маломобильных граждан; электротранспорт проследует по маршрутам №№ 5, 11 и 12;

на остановку "Улица Дальняя" подадут два автобуса — № 1 и № 67, которые направятся в сторону поселка Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи;

на дублере Московского шоссе у пересечения с улицей Алма-Атинской (на площадке рядом с "Мерседес-центром") сосредоточат восемь дополнительных автобусов, работающих на маршрутах №№ 1, 34, 41 и 67; перевозки будут осуществляться в направлении "в город".

Весь дополнительный общественный транспорт будет отправляться по мере наполняемости салонов, с незначительным интервалом.

Ограничивать движение по участкам улично-дорожной сети вблизи стадиона не планируется, однако просим горожан и гостей региональной столицы заблаговременно планировать свои поездки.