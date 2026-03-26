Иван Носков: "Невозможно удержать талантливую молодежь, если не предоставить ей возможности для развития творческих, гуманитарных, спортивных талантов"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Глава Самары Иван Носков вместе с делегацией из Самарской области работал на окружном форуме "Есть результат!" партии "Единая Россия" в Нижнем Новгороде, где подвели итоги реализации Народной программы и наметили новые проекты. Ключевой вопрос повестки — совершенствование системы подготовки кадров, создание условий для развития талантов наших детей и молодежи. Об этом Иван Носков написал в своем канале МАХ.

"Президент страны Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал важность подготовки кадров для промышленного комплекса — это касается как представителей рабочих профессий, так и квалифицированных технических специалистов. Поскольку Самара является развитым промышленным центром и одной из космических столиц России, наша первостепенная задача — заинтересовать молодежь в работе именно на наших предприятиях. Высокотехнологичных, современных, стабильных. А для этого необходимо развивать систему профориентации буквально со школьной скамьи", — пишет мэр.

Профильными предметами в школах Самары остаются физика, математика, информатика, химия и биология. С этого года открывается 6 новых технических классов в дополнение к существующим. В рамках проекта "Профессионалитет" в Самаре созданы и работают образовательно-производственные кластеры на базе учреждений среднего профессионального образования по направлениям машиностроения, строительства и других.

"В рамках форума обсуждали не только вопросы образования. Невозможно удержать талантливую молодежь, если не предоставить ей возможности для развития творческих, гуманитарных, спортивных талантов. Например, в Самаре при поддержке "Единой России" стартовал сперва проект "Za самбо", а затем — проект "Выбор сильных", который объединил и самбо, и дзюдо, и борьбу. Первый школьный класс самбо открылся в школе № 68, а сегодня проект реализуется уже в девяти самарских школах", — рассказал Иван Носков.

В рамках форума выработали новые предложения в сфере молодежной политики, образования, туризма, поддержки участников СВО и других. Они лягут в основу новой Народной программы партии на ближайшие годы.

