Иван Носков: "Обновленное полотно позволит повысить плавность хода трамваев"

В Самаре продолжается капитальный ремонт трамвайных путей на линии по улице Ново-Садовой. На участке общей протяженностью 2,5 км в границах улиц Ново-Вокзальной и Гастелло подрядчик муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление" завершил демонтаж изношенной рельсошпальной решетки и приступил к обустройству ливнево-дренажной системы. Работы общей стоимостью более 484 млн рублей выполняет строительная компания ООО "СК "Северный путь" из Санкт-Петербурга. Сегодня ливневка уже готова на отрезке от улицы Шверника до завода им. Тарасова.

"Капремонт изношенных участков трамвайных путей - следующий этап модернизации транспортной инфраструктуры в Самаре. В этом году продолжаем ремонт на улице Ново Садовой. Меняем не только рельсы и шпалы, но и весь конструктив, включая ливнево-дренажную систему - качественный сбор и отвод дождевых, талых и грунтовых вод важен для сохранности полотна. Работы идут в графике. Рассчитываем, что реализация проекта существенно улучшит транспортную доступность районов, через которые проходит маршрут. Обновленное полотно позволит повысить плавность хода трамваев", - сказал глава города Самары Иван Носков.

Перед монтажом ливнево-дренажной системы и укладкой нового щебеночного основания специалисты провели разметку территории, выполнили планировку грунта и подготовили траншеи для дренажных коммуникаций. В настоящее время организован завоз строительных материалов, необходимых для основного этапа работ, в том числе щебня, дренажных труб и элементов крепления.

"Перед подрядчиком поставлена четкая задача - выполнить ремонт качественно и в срок. Находимся на связи, контролируем процесс в ежедневном режиме, в том числе на этапе подготовки. На данный момент частично выполнены работы на дренажной системе - дренаж будет предотвращать коррозию, размывание балластного щебеночного слоя и образование наледи между рельсами в холодное время года. Также он позволит минимизировать вероятность просадки рельсов, понизит уровень вибрации и шума при движении электротранспорта. И в целом проверенные технологии значительно повысят срок службы нового трамвайного полотна", - отметил директор МП "Трамвайно-троллейбусное управление" города Самары Дмитрий Петров.

Отметим, это уже второй этап капитального ремонта трамвайной линии по ул. Ново-Садовой. В 2024 году привели в порядок инфраструктуру на участке от Барбошиной поляны до ул. Ново-Вокзальной. Кроме того, в 2026 году в Самаре по госпрограмме "Развитие транспортной системы Самарской области" ремонтируют 15 перекрестков с трамвайными путями. Эти работы уже выполнены на пр. Ленина/ул. Челюскинцев, ул. Ново-Вокзальной/пр. Карла Маркса, ул. Алма-Атинской/пр. Металлургов, ул. Промышленности/ул. Советской Армии и пр. Ленина/ул. Осипенко. В данный момент подрядчик устраняет незначительные замечания, выявленные в ходе приемки работ. С 10 мая работы начались на перекрестке улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. Подрядчик меняет основание, рельсошпальную решетку, укладывает дорожные плиты на переезде и выполняет другие сопутствующие работы.

Напомним, в связи с капремонтом трамвайных путей участок трамвайной линии по улице Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до Постникова оврага временно закрыт для движения городского электротранспорта в обоих направлениях. Для минимизации неудобств вдоль улицы Ново-Садовой ходят бесплатные компенсационные автобусы. С режимом их работы, а также со скорректированными схемами движения трамваев №№ 5, 20, 20к, 22 и 24 можно ознакомиться на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/media/news/58805/, https://samadm.ru/media/news/58487/.