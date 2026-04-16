Иван Носков: "В Самаре действует выстроенная система поддержки одаренных детей и талантливой молодежи"

В администрации города Самары прошло заседание конкурсной комиссии по назначению стипендий одаренным детям и талантливой молодежи. В этом году она будет назначена 50 учащимся, воспитанникам и студентам учреждений культуры, образования, физической культуры и спорта. Всего в этом году в администрацию города поступило 216 ходатайств от 89 учреждений. Размер стипендии одаренным детям и талантливой молодежи составляет 7500 рублей и устанавливается на один календарный год.

"Можно с уверенностью говорить о том, что в Самаре действует выстроенная система поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. В муниципальных и государственных учреждениях реализуются специализированные предпрофессиональные программы, по которым занимаются наши ребята. Юные таланты участвуют в городских, областных, всероссийских и международных творческих конкурсах и фестивалях, а спортсмены и воспитанники спортивных школ являются победителями и призерами всероссийских и международных соревнований", - сказал глава города Самары Иван Носков.

По решению членов комиссии среди 25 обладателей стипендии в сфере культуры - исполнители на фортепиано, на струнных инструментах, народных и духовых инструментах, академические, эстрадные и народные вокалисты, представители изобразительного и декоративно-прикладного искусства, театрального и циркового искусства. Обладателями стипендии в сфере физической культуры и спорта также станут 25 человек - это юные боксеры, баскетболисты, легкоатлеты, теннисисты, гимнасты, представители сумо, фехтования, тхэквондо ИТФ, парусного спорта, современного пятиборья, куокусинкай, велосипедного спорта, судомодельного спорта, шашек, шахмат, а также спорта ЛИН и ПОДА плавания и дзюдо для глухих.

В состав конкурсной комиссии вошли представители администрации города Самары, руководители и специалисты профильных департаментов, вузов, директора детских музыкальных и спортивных школ.

Отметим, что система муниципальных стипендий действует в Самаре с 2012 года. Всего за это время стипендию для одаренных детей и талантливой молодежи получили 706 человек, а общая сумма выплаченных поощрений составила почти 49 млн рублей.