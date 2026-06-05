Иван Носков проверил ход строительства Самарского планетария

Глава Самары Иван Носков проверил ход строительства нового корпуса музейно-выставочного центра "Самара Космическая" с планетарием. Объект строится с 2023 года, заключение госэкспертизы было получено еще в 2020 году. Об этом мэр сообщает в своем канале МАХ.

За шесть лет проект неоднократно дорабатывали, так как менялись требования к строительству соцобъектов, в том числе и к противопожарной безопасности. Общая цена объекта на данный момент составляет более 1,4 млрд рублей. Основные средства на строительство идут из областного бюджета. Важно, что правительство Самарской области предусмотрело выделение средств на данный объект на этот и следующий годы.

На данный момент завершены устройство котлована, бетонирование колонн, перекрытия и наружных стен минус второго этажа, вынос ливневки и др. Завершается армирование наружных стен, колонн и перегородок минус первого этажа, устройство пристенного дренажа, бетонирование наружных стен и колонн минус 1 этажа и других строительных работ. Общая готовность по строительству составляет порядка 30%.

"Проект действительно сложный в исполнении, но важный для нас и, главное, технически выполнимый. Работы идут, и каждый этап контролируется не только с точки зрения графика, но и по качеству исполнения и материалов, которые использует подрядчик. Строительство точно будет доведено до логического завершения. Держу на личном контроле", - пишет Иван Носков.