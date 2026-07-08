Иван Носков: "Делаем пляжи Волги еще более комфортными для посетителей"

Глава города Самары Иван Носков в рамках объезда проверил работу городских пляжей. В этом году на них по поручению главы города увеличено до 1413 единиц количество пляжного оборудования. Под I, II и IV очередями набережной работают специальные детские пляжи с пологим входом в воду и впервые — с игровыми зонами, а на Первомайском спуске оборудован доступный пляж, адаптированный для людей с ОВЗ.

"Пляжный сезон в Самаре в самом разгаре — уверен, многие уже успели побывать на наших волжских пляжах. В этом году делаем их еще более комфортными: увеличили количество деревянных настилов, душевых и кабин для переодевания, оборудовали детские игровые зоны, установили дополнительные спуски, на базе которых установим специальные подъемники. По вечерам на пляжах проходят бесплатные спортивные тренировки в рамках проекта "Самара в движении". Принципиально важно, что сами пляжи на территории города были и остаются свободными для всех желающих. Приглашаю всех — и жителей, и гостей города!" — сказал глава города Самары Иван Носков.

Как отметил директор МАУ "Самарская набережная" Артемий Анисимов, отдельное внимание в текущем сезоне уделено обустройству теневых зон с перголами. На сегодняшний день на участке от ЦСК ВВС до Ладьи под ними может разместиться до 100 человек. В течение лета здесь же появятся еще две перголы, где сможет разместиться до 60 человек.

"Мы хотим, чтобы отдых на набережной был комфортным даже в самый знойный день. Поэтому одна из задач на этот и следующие сезоны — увеличение теневых зон с перголами. Места под ними бесплатные. Еще одно важное направление — оборудование дополнительных спусков с набережной. Те, что мы обустроили под улицами Чкалова и Маяковского, уже позволили задействовать малоиспользуемые зоны — раньше добираться до них было неудобно из-за большого расстояния от основных лестниц, теперь же эти участки стали полноценной частью пляжной территории", — отметил директор МАУ "Самарская набережная" Артемий Анисимов.

Отметим, что на пляжах под Чкаловским и Маяковским спусками благодаря поддержке самарских предпринимателей оборудованы сервисные зоны, где при желании можно воспользоваться дополнительными услугами — они занимают не более трети от всей ширины пляжей. Здесь гости могут взять в аренду полотенца, лежаки и игровой пляжный инвентарь, а также приобрести прохладительные напитки.

Напомним, в Самаре в течение всего летнего сезона работают пляжи в районе I очереди набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской), в районе II очереди набережной (от ул. Маяковского до дамбы у комплекса КИНАП), в районе IV очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), на пляжах у Барбошиной поляны, под ул. Советской Армии, в районе Загородного парка, у санатория "Можайский" и на Красноглинском пляже. Безопасность отдыхающих обеспечивают 14 спасательных постов, на которых ежедневно с 8:00 до 21:00 работают 44 спасателя.