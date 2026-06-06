Иван Носков: "Готовность ремонта дороги на ул. Владимирской — 95%"

В пятницу, 5 июня, глава Самары Иван Носков проверил ход работ по комплексному ремонту дороги на ул. Владимирской. Это важная магистраль с высоким трафиком движения машин и пешеходов, связывающая сразу два района Самары.
Глава города сообщил, что обозначил подрядчику на данном объекте все замечания, в том числе поступившие лично от жителей в ВКонтакте.
"Вместе с депутатом Губернской думы Романом Балтером проверим устранение замечаний в ближайшее время. Объект является одним из ключевых в рамках дорожной кампании 2026 года, приводим в порядок почти 2 км дороги и тротуаров. Проверил вчера их все", — подчеркнул мэр.
По словам Ивана Носкова, готовность сейчас составляет 95% — уложено основание проезжей части, подрядчик заканчивает устанавливать бортовой камень, приступил к асфальтировке проезжей части и тротуаров, устройству газонов.
"Совместно с ГИБДД мы внесли изменения в конструкцию проезжей части, добавили карманы для комфортной остановки общественного транспорта, разгонные полосы для ликвидации заторов на перекрестках", — добавил он.
Глава города подчеркнул, что основной вопрос на данный момент — приведение в порядок внешнего вида торговых объектов и другой частной собственности вдоль дороги.
"С большинством владельцев консенсус найден. У каждого предпринимателя сейчас есть понятные и конкретные сроки по устранению замечаний, в том числе и по судебным решениям. Общее для всех: до осени 2027 года торговые точки в Самаре должны соответствовать разработанному дизайн-коду", — уточнил Иван Носков.
Кроме того он рассказал, что на момент приемки ул. Владимирской все объективные замечания должны быть устранены.
"Объект на постоянном контроле у меня и моих профильных заместителей. А сегодня традиционный выезд в районы. Работаем с утра в Куйбышевском районе. Подробности позже", — анонсировал мэр планы на субботу, 6 июня.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.