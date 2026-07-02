Более 230 ключей от новых квартир выдано гражданам льготных категорий в Самаре с начала года

В Самаре с начала 2026 года выдано более 230 ключей от новых квартир представителям льготных категорий граждан — детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Квартиры приобретаются администрацией города в рамках государственной программы "Развитие жилищного строительства Самарской области" в разных районах города.

"Тесно сотрудничаем не только с органами социальной поддержки, но и с ведомствами — прокуратурой, управлением Федеральной службы исполнения наказания и другими. Это позволяет более оперативно решать индивидуальные случаи, требующие юридической проработки. Проверяем, чтобы все квартиры соответствовали нормативам, а документы были подготовлены вовремя и корректно. В течение лета планируем выдать ключи еще от 108 квартир", — подчеркнула руководитель Департамента управления имуществом администрации города Самары Маргарита Шерстнева.

Так, совместно с Главным управлением Федеральной службы исполнения наказания ключи от квартиры предоставлены Максиму К., который является сиротой и закончил отбывание наказания в исправительном учреждении. Эта работа осуществляется на основании Федерального закона № 159-ФЗ, который регулирует дополнительные гарантии по социальной поддержке данной категории граждан.

При содействии работников Прокуратуры города Самары было восстановлено право на получение жилья семьей Владимира Хайруллина — участника специальной военной операции, погибшего при исполнении воинского долга. Поскольку глава семьи не успел оформить прописку супруги и несовершеннолетних детей в квартире, полученной им ранее как сиротой по договору найма муниципального специализированного жилищного фонда, ситуация потребовала участия органов прокуратуры.

"Обеспечение жильем льготных категорий граждан — один из наших ключевых надзорных приоритетов. Каждый случай рассматриваем максимально внимательно: проверяем законность решений, следим за соблюдением сроков и качеством предоставляемых помещений. Совместная работа с администрацией города, позволяет не просто фиксировать нарушения, а устранять их на ранних этапах. Будем держать на контроле и дальнейшее формирование жилищного фонда", — отметил прокурор города Самары Александр Диденко.

Отметим, что для формирования специализированного жилищного фонда до конца года администрация города Самары планирует приобрести 151 жилое помещение. На текущий момент уже закуплено 50 квартир, проводятся закупки и заключаются муниципальные контракты на приобретение еще 101 квартиры. Параллельно продолжается реализация адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья.