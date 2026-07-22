Иван Носков: "Основные работы по ремонту трамвайных путей завершим до конца лета"

В Самаре продолжается ремонт трамвайных линий в районе пересечений с автомобильными дорогами. С начала года обновлено уже более 1 км трамвайных путей на 11 перекрестках. На пересечении автодорог и трамвайных путей заменено старое асфальтовое покрытие.

"Старт масштабной программы обновления трамвайных путей на ключевых перекрестках с наиболее изношенной инфраструктурой в Самаре дали осенью прошлого года. В этом году продолжаем реализацию программы — ремонтируем уже 15 таких объектов, что втрое больше прошлогоднего показателя. Это критически важно для обеспечения безопасности дорожного движения, минимизации пробок. Основные работы завершим до конца лета", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В настоящее время производится укладка щебеночного основания перед укладкой рельсошпальной решётки трамвайной линии по улице Красноармейской в границах перекрестков с улицами Агибалова и Спортивной. Общая протяженность путей на объекте — 450 метров. Щебеночная подушка основания позволит равномерно распределить нагрузки на грунт, предотвратит смещение рельсов и шпал при перепадах температур воздуха и улучшит дренаж в периоды дождей и таяния снега. Также балласт будет способствовать поглощению вибрации при эксплуатации путевого хозяйства.

"К монтажу рельсов рабочие приступят до конца недели. Перед этим укладываем материал из пористой резины — он необходим для шумо- и виброизоляции, амортизации, электроизоляции и защиты рельсов от преждевременной электрохимической коррозии. Затем будет создан надежный рельсовый каркас. Автомобили смогут пересекать пути безопасно, а трамваям обеспечим плавный и бесшумный ход", — отметил директор МП "Трамвайно-троллейбусное управление" города Самары Дмитрий Петров.

Отметим, что самыми трудоемкими были работы на перекрестках дорог с трамвайными путями на ул. XXII Партсъезда/ул. Победы и ул. Ставропольской/пр. Кирова, где протяженность уже замененных участков самая большая — по 175 метров. Кроме того, трамвайную инфраструктуру уже улучшили еще на двух перекрестках улицы XXII Партсъезда с улицами Вольской и Свободы, двух перекрестках проспекта Ленина с улицами Челюскинцев и Осипенко, двух пересечениях улицы Советской Армии с улицами Промышленности и Антонова-Овсеенко, а также на ул. Ново-Вокзальной/пр. Карла Маркса, ул. Алма-Атинской/пр. Металлургов и ул. Ташкентской/ул. Стара-Загора.

Помимо этого, еще четыре пересечения автодорог с трамвайной линией отремонтированы на ул. Ново-Садовой. Напомним, в ходе капремонта от ул. Ново-Вокзальной до ул. Гастелло перекладывают около 5 км трамвайных путей.

В ближайшее время стартует ремонт участка трамвайных путей на пересечении ул. Пензенской с ул. Владимирской. Перечень всех объектов, подлежащих в этом году обновлению в Самаре, размещен на официальном сайте администрации города.