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Иван Носков: "Комплексный подход к летней оздоровительной кампании принёс свои результаты"

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первый месяц лета в загородных лагерях Самары отдохнули более 3,3 тыс. детей. На данный момент в лагерях отдыхают еще свыше 1,8 тыс. школьников. Всего летом 2026 года за 48 смен в загородных лагерях Самары проведут каникулы около 11 тыс. детей. Профильные смены проводятся по 6 направлениям — от спорта и науки до творчества и краеведения.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Комплексный подход к подготовке детских оздоровительных лагерей Самары к сезону дает свои положительные результаты. Более 3 тысяч детей уже успели оценить инфраструктурные обновления, новые тематические смены, оздоровительные программы. Тех, кто увлечен наукой, ждала настоящая лаборатория юных исследователей; будущих творцов — творческие мастер-классы; спортсменов — усиленные тренировки на свежем воздухе. Другим мальчишкам и девчонкам отдых только предстоит, но все готово к их встрече. Уверен, эта летняя оздоровительная кампания подарит нашим детям яркие эмоции и поможет набраться сил для больших побед в школе", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В спортивном лагере "Олимп" летние программы ориентированы на спорт, здоровый образ жизни и включают в себя тренировки по игровым видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, стритбол и другие), занятия в спортивных залах (единоборства, гимнастика, фитнес, ОФП), тематические мероприятия, направленные на формирование командного духа и развитие коммуникативных навыков у детей, а также элементы туристско-краеведческой и спортивно-туристической подготовки. За первые 3 смены в лагере отдохнули свыше 600 ребят, на этой неделе стартовала 4-я смена, в рамках которой более 200 детей смогут провести время на отдыхе с пользой для здоровья.

"Летняя оздоровительная кампания в "Олимпе" — это всегда особенное время. Ребята заезжают вместе со своими тренерами через спортивные школы, в которых они занимаются. Это позволяет четко организовать проведение их учебных сборов. Каждая смена продолжительностью 12 дней носит спортивно-оздоровительную направленность: основной акцент делается на тренировках и укреплении здоровья, но при этом сохраняется атмосфера лагеря — с общими мероприятиями и возможностью для детей общаться, находить новых друзей и учиться работать в команде", — отметил директор спортивно-оздоровительного туристического центра "Олимп" Вячеслав Звягинцев.

Напомним, что в течение июня в Самаре также работали 194 лагеря с дневным пребыванием на базе школ. В них отдохнули более 15,5 тыс. детей — на 271 человека больше, чем в прошлом году.

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