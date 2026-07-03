Более 100 юных самарских артистов и спортсменов примут участие в Днях Самары в Республике Абхазия

Со 2 по 6 июля в Республике Абхазия пройдут Дни Самары. Основными площадками станут города Сухум и Гудаута, где состоятся спортивные соревнования, концерты, выставки, мастер-классы, квизы, конкурсы, уличные кинопоказы и другие занятия с участием творческих коллективов и спортсменов из Самары. Дни Самары - это продолжение сотрудничества между городами Республики Абхазия (Сухум и Гудаута) и Самарской области (Самара), масштабный праздник, который знакомит жителей обеих сторон с традициями и возможностями друг друга.

Главное мероприятие первого дня праздника - совместная поездка самарского детского музыкального театра "Задумка" и детско-юношеского хореографического ансамбля "Яйрума" из города Сухум в Новый Афон и этнопарк "Апсны". Они пообщались, вместе побывали в уникальных исторических местах Абхазии, потанцевали и обменялись творческим опытом. Самарские ребята показали, как исполняется русский народный танец "Барыня", а танцоры из Сухума представили традиционные танцы народов Абхазии. Творческий диалог выстроился и между руководителями хореографических коллективов - заслуженным работником культуры РФ, кавалером ордена Почета Еленой Колотовкиной и заслуженной артисткой Республики Абхазия Анжелой Дбар. Уже 5 июля коллективы выступят на праздновании 2510-летия Сухума. Совместно с Самарским концертным духовым оркестром, молодежным хором "Самара", танцевальным коллективом "Таленто" и другими артистами юные танцоры из "Задумки" будут также выступать на различных творческих площадках на сухумской набережной.

"При формировании программы Дней Самары в городах на Черноморском побережье мы в первую очередь делали акцент на детей, - подчеркнул глава города Самары Иван Носков. - Если дружны дети, то хорошие партнерские отношения возникают и у взрослых. Этим объясняется и большое количество юных артистов и спортсменов, и участие наших педагогов в Международной школе педагогического мастерства, которая тоже сейчас проходит в Республике Абхазия. Мы представляем Самару хлебосольным городом с вековыми традициями, промышленным, туристическим, культурным центром, где всегда рады гостям и с уважением относятся к партнерам. Уверен, делегаты от Самары смогут показать все многообразие русской культуры и доброжелательное отношение к друзьям".

Кроме творческих коллективов, Самару представляют в Республике Абхазия более 30 спортсменов от 11 до 23 лет из спортивных школ олимпийского резерва №№ 12 и 14, спортивной школы №9 и спортивной школы "Ладья". В Сухуме и Гудауте пройдут показательные выступления воспитанников секции акробатического рок-н-ролла, спортивные соревнования по дзюдо и настольному теннису, а также товарищеский матч по футболу между юношескими командами Сухума и Самары.

5 июля на набережной состоится сеанс одновременной игры по шашкам с участием не только юных спортсменов двух стран, но и заслуженного мастера спорта России, чемпиона мира по шашкам, международного гроссмейстера и преподавателя самарской муниципальной спортивной школы "Ладья" Олега Дашкова. Сразиться с гроссмейстером смогут все любители шашек.

Отметим, что 5 июля в Сухуме будет работать выставка "Сделано в Самаре" - стенд с тремя тематическими локациями: "Открой свою Самару", "Сделано в Самаре", "Самара со вкусом". В центральной локации о туристической Самаре расскажут представители туроператоров, в локации "Сделано в Самаре" представят продукцию самарских производителей, а "Самара со вкусом" - это презентация и рассказ о первом гастрофестивале, который прошел в прошлом году в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Напомним, в 2025 года глава городского округа Самара Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с главой администрации Сухума Тимуром Агрба и главой администрации Гудаутского района Валерием Авидзба. Соглашение предусматривает взаимодействие в сферах туризма, культуры, образования, спорта, экономики и привлечения инвестиций.