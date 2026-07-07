Лучшие практики межнационального согласия: в России стартовал прием заявок на конкурс для муниципалитетов

ФАДН России объявило о приеме заявок на всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне".
Конкурс по данной номинации проводится в целях выявления, поощрения и распространения примеров лучших практик деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. В нем участвуют муниципальные округа, городские округа, городские поселения и сельские поселения.
Самарскую область представят 11 муниципальных образований, прошедших региональный этап.
В 2025 году на федеральный этап конкурса по номинации "Укрепление межнационального мира и согласия" поступило 373 заявки от муниципальных образований 73 субъектов Российской Федерации.
Сборники наиболее интересных муниципальных практик, презентации заявок победителей конкурса опубликованы на сайте ФАДН России в разделе "Открытое агентство". Победителей конкурса 2026 года назовут осенью.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.