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Муниципалитеты Власть и политика

Лучшие практики межнационального согласия: в России стартовал прием заявок на конкурс для муниципалитетов

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФАДН России объявило о приеме заявок на всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне".

Фото: ФАДН России

Конкурс по данной номинации проводится в целях выявления, поощрения и распространения примеров лучших практик деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. В нем участвуют муниципальные округа, городские округа, городские поселения и сельские поселения.

Самарскую область представят 11 муниципальных образований, прошедших региональный этап.
В 2025 году на федеральный этап конкурса по номинации "Укрепление межнационального мира и согласия" поступило 373 заявки от муниципальных образований 73 субъектов Российской Федерации.

Сборники наиболее интересных муниципальных практик, презентации заявок победителей конкурса опубликованы на сайте ФАДН России в разделе "Открытое агентство". Победителей конкурса 2026 года назовут осенью.

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