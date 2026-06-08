Иван Носков рассказал об итогах рабочего выезда в Куйбышевский район

Мэр Самары Иван Носков рассказал в своем канале МАХ об итогах выезда в Куйбышевский район, где проводятся масштабные строительные работы. Так, глава города проверил ремонт дорог на улицах Бакинской и Торговой. Всего в этом году в районе ремонтируют четыре участка дорог и тротуаров.

Протяженность участка дороги на Бакинской - порядка 1,7 км, готовность объекта - 95%. Новый асфальт дорожники уложили, обочины укрепили, сейчас делают парковочные карманы. Дорожная служба, которая ранее укладывала покрытие на Пугачевском тракте, устранит сильный перепад высот дороги в районе съезда на Бакинскую.

Проверено обустройство парковки и подъездных путей к городской больнице №10 - эти работы были запланированы совместно с ее главврачом Дмитрием Лисицей. Ремонту дорог рядом с соцучреждениями - особое внимание.

На 50% завершен ремонт дороги и тротуаров по переулку Торговому, как было поручено после встречи с жителями в прошлом году. Объем работ невелик, протяженность дороги составляет чуть более 200 метров, но сама дорога очень нужная - она связывает центральные улицы района. Подрядчик снял старое покрытие, идет работа по укреплению основания проезжей части и демонтаж бортового камня. Пока замечаний нет, работы идут в графике.

Важно, что с этого года при ремонте дорог после выравнивания колодцев устанавливают противовандальные канализационные люки. Это безопасно и долговечно.

В выходные Иван Носков проверил развитие нового микрорайона в Куйбышевском районе, где идет строительство дороги, школы, ФОКа. Проверен ход строительства детского сада на 330 мест рядом с ЖК "Амград". В новом микрорайоне много детей, и, судя по количеству молодых семей, будет еще больше. Поэтому здесь остро необходимы социальные объекты и комфортные транспортные развязки.

В 2023 году здесь было остановлено строительство магистральной дороги протяженностью около 700 метров. Причина - при проектировании были допущены ошибки. Ошибки исправлены, документы готовят для включения в программу строительства. Рядом прокладывают еще одну новую дорогу, которая свяжет улицы Центральную и Уральскую. Ее готовность составляет уже более 20%.

В этом году начали строительство детского сада общей площадью почти 9 тыс. кв.м, строители готовят котлован. Мэр поручил ускорить работы, насколько это возможно. Строительная компания ООО "СЗ "Глобал Вижн Девелопмент", работающая в новом микрорайоне, должна в этом году защитить проект строительства школы. С учетом прогнозного плана вместимость ее должна быть не менее 1,5 тыс. человек. Ни на какие полумеры при утверждении проекта город не согласится.

Важно, что большинство строительных компаний, работающих в городе, начали менять подход к работе. Например, строительство ФОКа из дворовой зоны перенесли за внешний периметр жилой застройки - это позволило сохранить рекреационную зону с детскими площадками и парковками.

"По итогу дал ряд поручений своему заместителю Данилу Морозову и застройщикам. Перед нами стоит непростая, но интересная задача - обеспечить развитие всех районов Самары с учетом социально-экономического и демографического прогноза в регионе", - пишет Иван Носков.