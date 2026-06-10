Иван Носков: "Детские учреждения Самары должны быть комфортными и безопасными для малышей и педагогов"

9 июня глава города Самары Иван Носков совместно с депутатом Самарской Губернской Думы Александром Живайкиным проверил ход капитального ремонта дошкольного отделения школы № 35 на улице Блюхера. В этом году при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети" в здании площадью почти 700 квадратных метров проходит капитальный ремонт кровли, инженерных коммуникаций, внутренней отделки — полов, потолков и стен, а также запланирован ремонт фасада и благоустройство территории.

"Работы идут по плану — материалы есть, рабочие на месте, и, самое главное, выстроено взаимопонимание между директором и подрядчиком. В детском саду у нас молодой, но очень ответственный руководитель — Екатерина Владимировна. Для нее это первый капремонт, поэтому дал поручение профильным департаментам оказать всю необходимую помощь, — отметил глава города Самары Иван Носков. — Дошкольное отделение важно отремонтировать и запустить в течение лета, также на ближайшую перспективу рассмотрим варианты обновления оборудования пищеблока. Это и другие детские учреждения Самары должны быть комфортными и безопасными для малышей и педагогов".

Готовность работ на данный момент составляет 40%, в том числе выполнена стяжка пола, демонтаж потолков, монтажные работы кровли. На 70% выполнены электромонтажные работы. Работы ведутся подрядной организацией ООО "МЦ СТРОЙ" за счет средств областного и городского бюджетов — это более 23 млн рублей. На период проведения ремонтных работ дети переведены в детский сад № 299 на ул. Ивана Булкина, 77А, а также в корпус на ул. Авроры, 215.

"Здание стоит с 1964 года, и за все это время здесь ни разу не было капитального ремонта. Поэтому сегодняшний масштабный ремонт — настоящий подарок и для коллектива, и, конечно, для наших детей. Работы идут полным ходом: уже убрали старые перегородки, штукатурят стены, приводят в порядок системы отопления и водоснабжения, меняют часть окон и дверей. Очень радует, что сделали крышу, дальше займемся фасадом, обновим асфальт на территории и поменяем ограждение, сделаем косметический ремонт теневых навесов. Наше дошкольное отделение рассчитано на 120 деток, очень ждем, когда сможем открыть его после обновления", — поделилась директор школы № 35 Екатерина Тринбачева.

Дополнительно по поручению Ивана Носкова администрация Советского района, где находится дошкольное отделение, выйдет на городскую комиссию по безопасности дорожного движения с вопросом обустройства пешеходного перехода около детского сада.

"Ремонт детского сада — это долгожданный и жизненно важный проект. Я, со своей стороны, буду самым пристальным образом контролировать каждый этап работ, чтобы мы получили не просто обновленное здание, а по-настоящему комфортное, современное и главное — безопасное пространство для наших детей и педагогов", — сказал депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин.

Напомним, также в 2026 году капитальные ремонты в рамках национальных проектов "Семья" и "Молодежь и дети" запланированы в двух корпусах школы № 36, школах №№ 70, 131 (корпус на ул. Промышленности, 319), школе № 167 и школе № 110. Также в Самаре завершается капитальный ремонт школы № 8, стартовавший в 2025 году.