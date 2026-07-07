Авито Работа и АРПМ будут повышать имидж инженерных профессий

Авито Работа и Агентство развития профессионального мастерства намерены совместно работать над популяризацией инженерных специальностей и укреплением общественного имиджа профессий, связанных с производственной и технической деятельностью. Соглашение о сотрудничестве было подписано на площадке международной промышленной выставки "Иннопром".

Стороны планируют обмениваться аналитическими данными о рынке труда, формировать совместные рабочие и экспертные группы, направлять представителей для участия в мероприятиях, а также проводить совместные конференции и проекты, направленные на популяризацию рабочих и инженерных профессий среди соискателей.

Инициатива приходится на период устойчивого роста интереса к массовым и техническим специальностям. По данным Авито Работы, в первом полугодии 2026 года средние зарплатные предложения в вакансиях в группе "Инженеры и научные сотрудники" выросли на 11% год к году и достигли 100 486 руб/мес. Спрос на таких специалистов растет во многих регионах России, особенно активно — в Алтайском крае (+110%), Иркутской области (+98%) и Тверской области (+90%).

"Инженерные профессии остаются одной из ключевых опор российской экономики, и сегодня мы фиксируем устойчивый рост интереса к ним со стороны соискателей. Так, в первом полугодии 2026 года число откликов в сфере связи и телекоммуникаций увеличилось на 33%, а в группе профессий инженеров и научных сотрудников — на 22%. Во многом это направление связано с компетенциями, которые представлены на чемпионатах Агентства развития профессионального мастерства (АРПМ). Партнерство с организацией, обладающей глубокой экспертизой в развитии этих навыков, позволит нам совместно сделать такие профессии более понятными, востребованными и привлекательными для людей, выбирающих свой карьерный путь", — отметил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

"Дефицит кадров в промышленности — это во многом и репутационная проблема. Рабочие и инженерные профессии долго проигрывали в глазах молодежи тем специальностям, где виден статус и престиж. Мы умеем показывать, как устроено мастерство изнутри — через соревнования, через новые стандарты, через достижения конкретных людей. Авито Работа умеет доносить это до миллионов. Именно такое сотрудничество сейчас актуально для обеих сторон и обречено на синергию", — прокомментировала Мария Елкина, генеральный директор АРПМ.