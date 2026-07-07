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Авито Работа и АРПМ будут повышать имидж инженерных профессий

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Работа и Агентство развития профессионального мастерства намерены совместно работать над популяризацией инженерных специальностей и укреплением общественного имиджа профессий, связанных с производственной и технической деятельностью. Соглашение о сотрудничестве было подписано на площадке международной промышленной выставки "Иннопром".

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Стороны планируют обмениваться аналитическими данными о рынке труда, формировать совместные рабочие и экспертные группы, направлять представителей для участия в мероприятиях, а также проводить совместные конференции и проекты, направленные на популяризацию рабочих и инженерных профессий среди соискателей.

Инициатива приходится на период устойчивого роста интереса к массовым и техническим специальностям. По данным Авито Работы, в первом полугодии 2026 года средние зарплатные предложения в вакансиях в группе "Инженеры и научные сотрудники" выросли на 11% год к году и достигли 100 486 руб/мес. Спрос на таких специалистов растет во многих регионах России, особенно активно — в Алтайском крае (+110%), Иркутской области (+98%) и Тверской области (+90%).

"Инженерные профессии остаются одной из ключевых опор российской экономики, и сегодня мы фиксируем устойчивый рост интереса к ним со стороны соискателей. Так, в первом полугодии 2026 года число откликов в сфере связи и телекоммуникаций увеличилось на 33%, а в группе профессий инженеров и научных сотрудников — на 22%. Во многом это направление связано с компетенциями, которые представлены на чемпионатах Агентства развития профессионального мастерства (АРПМ). Партнерство с организацией, обладающей глубокой экспертизой в развитии этих навыков, позволит нам совместно сделать такие профессии более понятными, востребованными и привлекательными для людей, выбирающих свой карьерный путь", — отметил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

"Дефицит кадров в промышленности — это во многом и репутационная проблема. Рабочие и инженерные профессии долго проигрывали в глазах молодежи тем специальностям, где виден статус и престиж. Мы умеем показывать, как устроено мастерство изнутри — через соревнования, через новые стандарты, через достижения конкретных людей. Авито Работа умеет доносить это до миллионов. Именно такое сотрудничество сейчас актуально для обеих сторон и обречено на синергию", — прокомментировала Мария Елкина, генеральный директор АРПМ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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