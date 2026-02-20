16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Логика молока" инвестирует в "Самаралакто" 2,7 млрд рублей Самарский участник федпроекта "Производительность труда" представляет регион на бизнес-миссии в Иркутске Стартовал прием заявок на международную премию "СоцТех"-2026 Открыта регистрация на VI всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли" Прокуратура судится с компанией экс-главы службы мировых судей за бывший кинотеатр "Космос" в Самаре

Экономика и бизнес

Кадры для промышленности: Владимир Гутенев представил предложения в Народную программу

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках первого окружного отчётно-программного форума партии "Есть результат!" в Екатеринбурге состоялся круглый стол "Хорошая работа рядом с домом: как сделать промышленность привлекательной для людей", посвящённый решению ключевого кадрового вопроса в обрабатывающих отраслях.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев отметил, что до 2032 года дополнительная потребность в кадрах в обрабатывающей промышленности составит порядка 1,7 млн человек.

"Сегодня принципиально важно выстроить системную связку "школа — СПО — вуз — предприятие" и не допустить появления людей без профессии. Современная промышленность нуждается в квалифицированных рабочих и инженерах, а значит, система образования должна гибко реагировать на реальные запросы экономики", — подчеркнул Владимир Гутенев.

Он напомнил, что решения, принятые на уровне Правительства, позволяют регулировать объёмы платного приёма по отдельным специальностям исходя из реального спроса экономики, а развитие среднего профессионального образования становится одним из ключевых факторов технологической устойчивости страны.

По словам Владимира Гутенева, важнейшую роль в формировании кадровой вертикали играет системная работа профессионального сообщества.

"Совместно с партией "Единая Россия" и промышленными предприятиями Союз машиностроителей России выстраивает комплексную модель профориентации — от школьной скамьи до рабочего места на современном производстве", — отметил он.

В партнёрстве с "Единой Россией" Союз машиностроителей России реализует проекты "Звезда", "Неделя без турникетов" и отраслевые премии, формируя устойчивую кадровую базу для промышленности.

Активное участие в реализации этих проектов принимает Воронежское региональное отделение СоюзМаш России, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

В ходе дискуссии Владимир Гутенев предложил включить в Народную программу положения о двукратном увеличении минимального размера оплаты труда в промышленности, дополнительных стимулах для сотрудников стратегических производств, а также о создании 12 центров повышения квалификации для рабочих профессий.

Отдельное внимание было уделено формированию промышленного блока программы с выделением оборонного сегмента. Кроме того, проинформировано о реализации поручения Президента по трудоустройству участников СВО: на предприятиях Союза машиностроителей России и Госкорпорации "Ростех" уже проводится их профессиональная адаптация с учётом полученных военных специальностей и практических навыков.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1