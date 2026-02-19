16+
При покупке онлайн самарцы предпочитают тратиться на одежду и обувь

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Онлайн-покупки стали привычным способом приобретения повседневных товаров для значительной части работающих жителей Самары, а сайты с объявлениями — одной из основных точек выбора. Большая часть онлайн-расходов за последний месяц пришлась на одежду и обувь (68%), товары для дома, ремонта и другие базовые категории, а не на разовые или спонтанные траты. Эксперты Авито Работы и Авито Рекламы провели опрос среди 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы изучить покупательское поведение в онлайне.

Чаще всего жители Самары тратят на онлайн-покупки от 5% до 15% ежемесячного дохода — об этом сообщили 37% респондентов. Ещё 36% опрошенных направляют на такие покупки от 16% до 25% зарплаты. От 26% до 50% дохода тратят 15% участников опроса, а до 4%—13%.

В исследовании приняли участие жители Самары с разным профессиональным статусом и сферой занятости. Среди работающих респондентов больше всего оказалось представителей промышленности (6%), сферы образования и сотрудников финансов, логистики и HR (по 6%), а также IT-специалисты, инженеры и научные сотрудники, специалисты по продажам и работники складов (по 5%).

Распределение расходов на онлайн-покупки различается у мужчин и женщин. Среди мужчин чаще встречаются те, кто тратит от 5% до 15% ежемесячного дохода — 43% против 39% среди женщин. Женщины, в свою очередь, чаще направляют на онлайн-покупки от 26% до 50% дохода — 14% против 10% у мужчин. Доля респондентов, расходующих до 4% зарплаты, сопоставима — 18% среди мужчин и 17% среди женщин.

Какую часть от зарплаты в среднем ежемесячно вы тратите на онлайн-покупки?

Доля зарплаты, %

Доля ответов респондентов, %

до 4%

13%

от 5% до 15%

37%

от 16% до 25%

36%

от 26% до 50%

15%

от 51% до 75%

0%

более 76%

0%

Основная часть онлайн-расходов жителей Самары за последний месяц пришлась на одежду и обувь — эту категорию указали 68% респондентов. На втором месте оказалась категория "красота и уход" (38%), на третьем — товары для дома и ремонта (37%). Электронику и гаджеты выбирают 15% опрошенных. Детские товары и товары для дома и дачи — по 11%. Среди других повседневных категорий респонденты отмечали автотовары и запчасти (9%), инструменты и оборудование, включая товары для бизнеса, а также услуги (ремонт, образование и авто) — по 6%. Мебель и крупную технику покупают 4% участников опроса, спорт и хобби — 2%.

При выборе товаров жители Самары ориентируются на разные источники информации. Чаще всего к покупке мотивирует реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — этот вариант указали 56% респондентов. На втором месте находится реклама на телевидении (41%). Далее следуют рекомендации друзей, коллег и родственников и реклама в социальных сетях (по 25%). В сервисах коротких видеороликов реклама мотивирует 22% опрошенных. Рекламу у блогеров и наружную рекламу отметили по 19% респондентов. Реклама в поисковых системах влияет на 17%, реклама на видеоплатформах и в музыкальных сервисах — на 11%, на радио — 8%.

Реклама на каких площадках больше всего мотивирует вас на покупку?

Площадка

Доля ответов респондентов, %

Реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах

56%

Реклама на ТВ

41%

Рекомендации друзей, коллег, родственников

25%

Реклама в соцсетях

25%

Реклама в сервисах коротких видеороликов

22%

Реклама у блогеров

19%

Наружная реклама

19%

Наружная реклама

19%

Реклама в поисковых системах

17%

Реклама на видеоплатформах

11%

Реклама в музыкальных сервисах

11%

Реклама на радио

8%

Молодые респонденты значительно чаще ориентируются на рекламу у блогеров, на видеоплатформах и в сервисах коротких видеороликов. В группе 18–24 лет рекламу у блогеров указали 28% опрошенных, тогда как среди аудитории 55–64 лет — 9%, а среди 65+ — 5%. Реклама на видеоплатформах мотивирует 24% молодых респондентов против 9% в группе 55–64 лет и 7% среди 65+. В сервисах коротких видеороликов разрыв также заметен: 22% в возрасте 18–24 лет против 6% среди 55–64 лет и 4% среди 65+. Среди респондентов старше 45 лет выше доля тех, кого мотивирует реклама на телевидении и в поисковых системах: например, в группе 55–64 лет рекламу на ТВ указали 36% опрошенных против 19% среди 18–24 лет, а рекламу в поисковых системах — 30% против 18%.

"Почти половина опрошенных отмечают, что реклама на сайтах с объявлениями сильнее других каналов мотивирует их к покупке. Это связано с тем, что пользователь приходит на такие площадки уже с конкретным запросом и находится в процессе выбора: сравнивает предложения, условия и цены. В этот момент реклама становится частью решения, а для бренда это возможность быть заметным именно в точке выбора", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Последние комментарии

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

