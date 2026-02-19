В Самарской области продолжаются показы спектаклей-победителей регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье"

Попали в закулисье: жители Кинеля увидели спектакль-победитель регионального этапа окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье".

В Самарской области продолжаются показы спектаклей-победителей регионального этапа VII сезона окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье".

Уже второй раз жители Кинеля аплодируют артистам хореографической постановки "Между двух крыльев, легенда о чистом сердце" от творческой команды народного ансамбля танца "Каприз" городского Дома культуры. В зале в большинстве своем — юная аудитория. Артисты и зрители говорят на одном языке — языке творческой молодежи.

Горожане смогли увидеть постановку своими глазами, погрузиться в невероятную историю борьбы добра со злом. Очередной показ впечатлил и вдохновил зрителей, заставил задуматься о том, что даже самое хрупкое, но доброе сердце способно совершить подвиг, бросить вызов злу и одержать победу.

"Образы героев, хореография, музыка, свет, звуковые акценты — все продумано до мелочей, — рассказал руководитель коллектива-победителя Артур Балан. — Спектакль ждет успех, если есть классная идея, но ее еще надо "упаковать" так, чтобы покорить сердца жюри и зрителей".

Балетмейстер спектакля Карина Андреева отметила, что "…особо тщательно команда работала над постановкой, чтобы правильно донести идейные смыслы сюжета".

В 2025 году на VII сезон фестиваля от Самарского региона поступило 265 заявок от детских и молодежных театров. В региональном этапе приняли участие более 3000 человек. На окружной этап вышли два коллектива: народный ансамбль танца "Каприз" из Кинеля и самарский театр "DragLAB — больше, чем театр". Видеоверсия спектаклей-победителей есть в группе фестиваля, их показывают на площадках культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств, музыкальных и общеобразовательных школ, виртуальных концертных залов в городах и районах губернии.

В контент-студии нового творческого кластера — центра "#ПроДвиж" на базе ДК Кинеля, где теперь собирается активная молодежь, ребята записали подкаст и поговорили с артистами и режиссером коллектива "Каприз" о том, легко ли выйти на сцену и стать победителем.