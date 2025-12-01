Балет "Щелкунчик" Самарского театра оперы и балета презентуют в Тольятти

10 и 11 декабря в 19:00 на сцене ДК "Тольятти" (г.о. Тольятти, Бульвар Ленина, 1) Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представит балет-феерию П. Чайковского "Щелкунчик".

"Щелкунчик" остается самым востребованным новогодним балетом у зрителей всех возрастов — спектакль, который ежегодно собирает полные залы и создает атмосферу настоящего волшебства. Его любят за возможность семейного просмотра: дети открывают для себя сказку, взрослые возвращаются в мир детства.

Спектакль пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра.

"Щелкунчик" занимает особое место среди поздних произведений Петра Чайковского. Он стоит особняком в истории балета благодаря новаторскому музыкальному языку и глубине размышлений о вечных ценностях. Для композитора эта партитура стала точкой отсчета в поисках смысла жизни, что делает ее особенно трогательной и многослойной.

Приобрести билеты онлайн можно по ссылке, в том числе по Пушкинской карте.